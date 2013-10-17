Prestol написав:А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.
Prestol, доброго дня. А що саме не працює? Шрифт заважає?
Prestol написав:А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.
Prestol, доброго дня. А що саме не працює? Шрифт заважає?
Ну можна сказати, що шрифт... Ось так виглядає.
І нічого не можна зробити, окрім як закрити сторінку.
2XL написав:А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?
2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?
Уже давно шаблоны из МАБа не синхронизируются с шаблонами из Мобайла Они разошлись как в море корабли с введением ИБАНа И думаю нихто их синхронизировать и не собирается. Вот не знаю можно ли уже сейчас СОЗДАТЬ новый шаблон в Мобайле. Месяца 2 назад низзя было А таак даа, красивый и оч. защищенный ИБ у Альфы
Prestol написав:А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.
Prestol, доброго дня. А що саме не працює? Шрифт заважає?
Ну можна сказати, що шрифт... Ось так виглядає.
І нічого не можна зробити, окрім як закрити сторінку.
2XL написав:А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?
2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?
Уже давно шаблоны из МАБа не синхронизируются с шаблонами из Мобайла Они разошлись как в море корабли с введением ИБАНа И думаю нихто их синхронизировать и не собирается. Вот не знаю можно ли уже сейчас СОЗДАТЬ новый шаблон в Мобайле. Месяца 2 назад низзя было А таак даа, красивый и оч. защищенный ИБ у Альфы
clientage, добрый день. Синхронизацию пока не планируем. Шаблоны в мобайле пока не создаются, но возможность будет.