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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8668866986708671>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:56

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уже час не могу отправить платеж по СЕП в мобайле. Не приходят смс-пароли для подтверждения. Перегружал телефон и ничего.

anikola13, добрый день. Каким меню пользуетесь? Если это перевод по реквизитам на ваш же счет, то код по такой операции не придет. Используйте веб-версию МАБ или перевод между своими счетами. Ситуацию сейчас анализируем.

Именно по полным реквизитам на мой счет.
Неудобно через веб. А перевод между своими счетами, когда проводка по счету?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:08

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уже час не могу отправить платеж по СЕП в мобайле. Не приходят смс-пароли для подтверждения. Перегружал телефон и ничего.

anikola13, добрый день. Каким меню пользуетесь? Если это перевод по реквизитам на ваш же счет, то код по такой операции не придет. Используйте веб-версию МАБ или перевод между своими счетами. Ситуацию сейчас анализируем.

Именно по полным реквизитам на мой счет.
Неудобно через веб. А перевод между своими счетами, когда проводка по счету?

9-го числа ледве дочекався тієї СМС при переказі зі своєї пакетки на кредитку через IBAN, чомусь тільки після звернення до чату...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:14

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уже час не могу отправить платеж по СЕП в мобайле. Не приходят смс-пароли для подтверждения. Перегружал телефон и ничего.

anikola13, добрый день. Каким меню пользуетесь? Если это перевод по реквизитам на ваш же счет, то код по такой операции не придет. Используйте веб-версию МАБ или перевод между своими счетами. Ситуацию сейчас анализируем.

Именно по полным реквизитам на мой счет.
Неудобно через веб. А перевод между своими счетами, когда проводка по счету?

На след.рабочий день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:17

Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?
Востаннє редагувалось anikola13 в Чет 11 чер, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:19

  anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.

Може вдасться через Ощадний?
Ну або СЕП з іншого банку, перевіреного часом (НЕ Привату, бо він тільки наступним днем відправляє), Укрсибу чи Моні...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:24

Re: Альфа-Банк

Я б ще спробував через відділення банку, зі свого на свій же кредитний рахунок безготівково, але ціну й швидкість не перевіряв...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:28

Alfa_Bank, чому Веб-версія МАБа так сильно гальмує? Навіть, якщо інтернет 4G?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:28

  anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?

Можете использовать функции в веб-версии МАБ:
1) Платежи и переводы=Между своими счетами (пополнение с карты): если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
2) Клиенту Банка=По реквизитам: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
Или в Мобайл/МАБ пополнение с депозита до 19:00 раб.дня - распределение в тот же день.
В кешине нужно пополнять без использования карты до 18:45 раб.дня.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:29

  Кочевник написав:Alfa_Bank, чому Веб-версія МАБа так сильно гальмує? Навіть, якщо інтернет 4G?

треба дати завтання IT зменшити вагу програми із 200 МБ до 20 МБ
тоді і буде різниця!

вони мабуть і не тестують на повільних мобільних мережах...
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:30

  Кочевник написав:Alfa_Bank, чому Веб-версія МАБа так сильно гальмує? Навіть, якщо інтернет 4G?

Кочевник, доброго дня. Ніби, все добре. Сама щойно дивилася. Все без затримок.
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