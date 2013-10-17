|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34
Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1472
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8837
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?
Можете использовать функции в веб-версии МАБ:
1) Платежи и переводы=Между своими счетами (пополнение с карты): если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
2) Клиенту Банка=По реквизитам: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
Или в Мобайл/МАБ пополнение с депозита до 19:00 раб.дня - распределение в тот же день.
В кешине нужно пополнять без использования карты до 18:45 раб.дня.
Пункт 1. Весит в блоке. Проводка, я так понимаю на след.раб. день?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 831
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56
Кочевник написав:
Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.
То у вас 4G калеченый. Только что проверил - 15-20 секунд максимум после ввода пароля
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8397
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18091
|2548322
|
|
|1953
|30895
|
|
|476
|76648
|
|