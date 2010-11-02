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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8668866986708671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34

Re: Альфа-Банк

Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:35

  Кочевник написав:Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.

:mrgreen:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?

Можете использовать функции в веб-версии МАБ:
1) Платежи и переводы=Между своими счетами (пополнение с карты): если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
2) Клиенту Банка=По реквизитам: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
Или в Мобайл/МАБ пополнение с депозита до 19:00 раб.дня - распределение в тот же день.
В кешине нужно пополнять без использования карты до 18:45 раб.дня.

Пункт 1. Весит в блоке. Проводка, я так понимаю на след.раб. день?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56

  Кочевник написав:Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.

То у вас 4G калеченый. Только что проверил - 15-20 секунд максимум после ввода пароля ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:13

Re: Альфа-Банк

У меня МАБ через Волю ходит - ели ходит. А рядом литают Валя и Лушый )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:27

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?

Можете использовать функции в веб-версии МАБ:
1) Платежи и переводы=Между своими счетами (пополнение с карты) - это если нажать на кнопку Пополнить на карте и выбрать карту из выпадающего списка: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
2) Клиенту Банка=По реквизитам: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
Или в Мобайл/МАБ пополнение с депозита до 19:00 раб.дня - распределение в тот же день.
В кешине нужно пополнять без использования карты до 18:45 раб.дня.

Пункт 1. Весит в блоке. Проводка, я так понимаю на след.раб. день?

Первый пункт (детализирую как дойти) - это если нажать на кнопку Пополнить на карте и выбрать карту из выпадающего списка.
А если зайти напрямую в меню платежи и переводы и выбрать перевод между своими счетами - пополнение карты, тогда проводка на след.день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.

То у вас 4G калеченый. Только что проверил - 15-20 секунд максимум после ввода пароля ;)

Перший раз секунд 5, потім 1-2 секунди.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:37

Alfa_Bank

а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?
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IMPRINTER
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