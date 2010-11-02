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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34
Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?
Можете использовать функции в веб-версии МАБ:
1) Платежи и переводы=Между своими счетами (пополнение с карты): если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
2) Клиенту Банка=По реквизитам: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
Или в Мобайл/МАБ пополнение с депозита до 19:00 раб.дня - распределение в тот же день.
В кешине нужно пополнять без использования карты до 18:45 раб.дня.
Пункт 1. Весит в блоке. Проводка, я так понимаю на след.раб. день?
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anikola13
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:56
Кочевник написав:
Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.
То у вас 4G калеченый. Только что проверил - 15-20 секунд максимум после ввода пароля
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:13
У меня МАБ через Волю ходит - ели ходит. А рядом литают Валя и Лушый )
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:27
anikola13 написав: Alfa_Bank написав: anikola13 написав:Alfa_Bank
Как провести платеж, чтобы проводка по счету прошла сегодняшним днем. Напишите детально.
И еще. Как через банкомат кешин пополнить кредитную карту, чтобы проводка по счету прошла сегодня?
Можете использовать функции в веб-версии МАБ:
1) Платежи и переводы=Между своими счетами (пополнение с карты) - это если нажать на кнопку Пополнить на карте и выбрать карту из выпадающего списка: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
2) Клиенту Банка=По реквизитам: если операция до 19:00 раб.дня - поступление и распределение в тот же день.
Или в Мобайл/МАБ пополнение с депозита до 19:00 раб.дня - распределение в тот же день.
В кешине нужно пополнять без использования карты до 18:45 раб.дня.
Пункт 1. Весит в блоке. Проводка, я так понимаю на след.раб. день?
Первый пункт (детализирую как дойти) - это если нажать на кнопку Пополнить на карте и выбрать карту из выпадающего списка.
А если зайти напрямую в меню платежи и переводы и выбрать перевод между своими счетами - пополнение карты, тогда проводка на след.день.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:20
Vorlon написав: Кочевник написав:
Якщо підвантаження всіх рахунків протягом 2-3 хвилин - це без затримок, тоді ви праві. Він літає.
То у вас 4G калеченый. Только что проверил - 15-20 секунд максимум после ввода пароля
Перший раз секунд 5, потім 1-2 секунди.
Купіть собі айфон - як бачимо, це не понти
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:37
Alfa_Bank
а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?
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