Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:59
IMPRINTER написав:
а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?
так вроде с 4.06 уже так
Я вроде уже спрашивал про это нововедение на форуме, но тогда это никому не было интересно и никто не ответил
Kalgan
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:23
Kalgan написав: IMPRINTER написав:
а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?
так вроде с 4.06 уже так
Я вроде уже спрашивал про это нововедение на форуме, но тогда это никому не было интересно и никто не ответил
Я особисто стикнувся 9-го, діалог на введення СМС був, але довгий час вводити було нічого, тому не міг загаситися, потім таки прийшла СМСка...
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kreuz
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:42
Alfa_Bank Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?
antey718
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:49
antey718 написав: Alfa_Bank
Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?
antey718, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:51
Alfa_Bank написав: antey718 написав: Alfa_Bank
Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?
antey718, добрый день. Да.
Для каких депозитов он действует?
vitaliy1111
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:55
Kalgan написав: IMPRINTER написав:
а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?
так вроде с 4.06 уже так
Я вроде уже спрашивал про это нововедение на форуме, но тогда это никому не было интересно и никто не ответил
я это тока щас увидел и был удивлен ) думаю что в лиси сдохло
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:55
vitaliy1111 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав: Alfa_Bank
Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?
antey718, добрый день. Да.
Для каких депозитов он действует?
Для любых срочных, открываемых через отд-е
https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:59
vitaliy1111 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав: Alfa_Bank
Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?
antey718, добрый день. Да.
Для каких депозитов он действует?
vitaliy1111, добрый день. Детали тут -
https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf
и
https://alfabank.ua/about/press/depozit ... rekaz-1673
.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:05
Alfa_Bank При перевыпуске карты ЭкоМаксимум с КЛ, вся процедура (вопросы, звонки...) проходится повторно?
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:07
ukrprom2014 написав: Alfa_Bank
При перевыпуске карты ЭкоМаксимум с КЛ, вся процедура (вопросы, звонки...) проходится повторно?
Если по сроку перевыпуск, то тышком-нышком
Разве шо могут звякнуть и узнать куды прислать: заказным УкрПоштой или на отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
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