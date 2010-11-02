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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8669867086718672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:59

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?

так вроде с 4.06 уже так :mrgreen:
Я вроде уже спрашивал про это нововедение на форуме, но тогда это никому не было интересно и никто не ответил :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:23

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?

так вроде с 4.06 уже так :mrgreen:
Я вроде уже спрашивал про это нововедение на форуме, но тогда это никому не было интересно и никто не ответил :|

Я особисто стикнувся 9-го, діалог на введення СМС був, але довгий час вводити було нічого, тому не міг загаситися, потім таки прийшла СМСка...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:42

Alfa_Bank

Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:49

  antey718 написав:Alfa_Bank

Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?

antey718, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:51

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa_Bank

Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?

antey718, добрый день. Да.

Для каких депозитов он действует?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:55

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:а что переводы между своими в веб-мабе теперь без смс-пароля?

так вроде с 4.06 уже так :mrgreen:
Я вроде уже спрашивал про это нововедение на форуме, но тогда это никому не было интересно и никто не ответил :|


я это тока щас увидел и был удивлен ) думаю что в лиси сдохло
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:55

  vitaliy1111 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa_Bank

Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?

antey718, добрый день. Да.

Для каких депозитов он действует?

Для любых срочных, открываемых через отд-е
https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:59

  vitaliy1111 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa_Bank

Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?

antey718, добрый день. Да.

Для каких депозитов он действует?

vitaliy1111, добрый день. Детали тут - https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf и https://alfabank.ua/about/press/depozit ... rekaz-1673.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:05

Alfa_Bank
При перевыпуске карты ЭкоМаксимум с КЛ, вся процедура (вопросы, звонки...) проходится повторно?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:07

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
При перевыпуске карты ЭкоМаксимум с КЛ, вся процедура (вопросы, звонки...) проходится повторно?

Если по сроку перевыпуск, то тышком-нышком
Разве шо могут звякнуть и узнать куды прислать: заказным УкрПоштой или на отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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