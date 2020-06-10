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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8670867186728673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:26

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
При перевыпуске карты ЭкоМаксимум с КЛ, вся процедура (вопросы, звонки...) проходится повторно?

ukrprom2014, добрый день. Какие вопросы? Для перевыпуска просто звоните в КЦ или пишете в чат, уточняете какую карту и в какое отделение выпускать.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:25

  clientage написав:
  vitaliy1111 написав:
  antey718 написав:Alfa_Bank

Добрый день, а депозитная акция "Бонус за переказ" еще действует?

Для каких депозитов он действует?

Для любых срочных, открываемых через отд-е
https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf

О как интересно, а какие банки дают СЭП без комиссии, кто знает?
(Моно и А-Банк вроде точно)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:33

Re: Альфа-Банк

Не могу провести операции "перевод по реквизитам клиенту банка" в мобильной версии. Жду СМС пароля уже час. Что происходит с СМСками?
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:37

  skorpi написав:Не могу провести операции "перевод по реквизитам клиенту банка" в мобильной версии. Жду СМС пароля уже час. Что происходит с СМСками?

skorpi, добрый день. Если переводите на свой же счет в банке - пароль не придет. Сейчас решаем. Пользуйтесь меню Переводы между своими счетами или веб-версией.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:39

Alfa_Bank мне надо что бы сегодня деньги зашли(((( Полусчается только с ВЕБ версии?
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:39

Вопрос к офпреду:
Какая минимальная сума перевода в день/месяц с поточного счета в Альфе на поточный счет другого банка чтобы фин мониторинг точно не затормозил перевод?
joik
 
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