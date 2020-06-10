ukrprom2014, добрый день. Какие вопросы? Для перевыпуска просто звоните в КЦ или пишете в чат, уточняете какую карту и в какое отделение выпускать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:26
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:25
О как интересно, а какие банки дают СЭП без комиссии, кто знает?
(Моно и А-Банк вроде точно)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:33
Re: Альфа-Банк
Не могу провести операции "перевод по реквизитам клиенту банка" в мобильной версии. Жду СМС пароля уже час. Что происходит с СМСками?
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:37
skorpi, добрый день. Если переводите на свой же счет в банке - пароль не придет. Сейчас решаем. Пользуйтесь меню Переводы между своими счетами или веб-версией.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:39
Alfa_Bank мне надо что бы сегодня деньги зашли(((( Полусчается только с ВЕБ версии?
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:39
Вопрос к офпреду:
Какая минимальная сума перевода в день/месяц с поточного счета в Альфе на поточный счет другого банка чтобы фин мониторинг точно не затормозил перевод?
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