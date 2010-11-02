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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8671867286738674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:48

  joik написав:
  Alien написав:
  joik написав:Какая минимальная сума перевода в день/месяц с поточного счета в Альфе на поточный счет другого банка чтобы фин мониторинг точно не затормозил перевод?
Точно цікавить "мінімальна"? 1 гривня ;)

Переводил в месяц на протяжении года 10 000 не возникало вопросов, хотелось по больше

Ви спитали "про мінімальну суму" - "мінімальна сума" в Альфі для переказу 1 грн. Яке питання така і відповідь.
А взагалі вам навряд хто дасть відповідь саме на те що вас цікавить. Бо фінмон працює трошки не так як вам здається. Він дивиться на вашу анкету, ваші попередні операції, на джерела надходження коштів на рахунок та ще на багато факторів, а потім приймає рішення щодо блокування/не блокування. Тому одному клієнту може не заблокувати і 400, а іншому заблокує 100 тис. Тут працює індивідуальний підхід
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:53

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.

Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета.
Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.

А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.

Аlександр, добрый день. Очень рада, что новый продукт вам понравился. Функция начисления % на остаток основного карт.счета пока не планируется. Но ваше пожелание передам.

Alfa_Bank
Это означает: Да! Но попозже :)
Альфа-Банк
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:56

  Аlександр написав:
  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.

Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета.
Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.

А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.

Аlександр, добрый день. Очень рада, что новый продукт вам понравился. Функция начисления % на остаток основного карт.счета пока не планируется. Но ваше пожелание передам.

Alfa_Bank
Это означает: Да! Но попозже :)
Альфа-Банк

Это значит мы подумаем да или нет :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:33

  Alfa_Bank написав:Детали тут - https://alfabank.ua/upload/bonus-za-perekaz.pdf

Почитал сей документ. Особенно улыбнул пункт 7.1:
7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Передайте своим юристам-второгодникам, что этот пункт является абсолютно никчёмным с юридической точки зрения.
1. В случае спорных ситуаций - решение принимается в пользу потребителя услуги.
2. Ни Альфа-Банк, ни даже ЛигаСексуальныхРеформ не вправе запретить потребителю обжаловать любые действия Организатора.

ЗЫ. Я просто после стейков чуток поднахватался юристики )
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