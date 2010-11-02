joik написав:Какая минимальная сума перевода в день/месяц с поточного счета в Альфе на поточный счет другого банка чтобы фин мониторинг точно не затормозил перевод?
Точно цікавить "мінімальна"? 1 гривня
Переводил в месяц на протяжении года 10 000 не возникало вопросов, хотелось по больше
Ви спитали "про мінімальну суму" - "мінімальна сума" в Альфі для переказу 1 грн. Яке питання така і відповідь. А взагалі вам навряд хто дасть відповідь саме на те що вас цікавить. Бо фінмон працює трошки не так як вам здається. Він дивиться на вашу анкету, ваші попередні операції, на джерела надходження коштів на рахунок та ще на багато факторів, а потім приймає рішення щодо блокування/не блокування. Тому одному клієнту може не заблокувати і 400, а іншому заблокує 100 тис. Тут працює індивідуальний підхід
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Аlександр написав:Добрый день! Alfa_Bank, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.
Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета. Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.
А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.
Аlександр, добрый день. Очень рада, что новый продукт вам понравился. Функция начисления % на остаток основного карт.счета пока не планируется. Но ваше пожелание передам.
Аlександр написав:Добрый день! Alfa_Bank, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.
Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета. Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.
А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.
Аlександр, добрый день. Очень рада, что новый продукт вам понравился. Функция начисления % на остаток основного карт.счета пока не планируется. Но ваше пожелание передам.
7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
Передайте своим юристам-второгодникам, что этот пункт является абсолютно никчёмным с юридической точки зрения. 1. В случае спорных ситуаций - решение принимается в пользу потребителя услуги. 2. Ни Альфа-Банк, ни даже ЛигаСексуальныхРеформ не вправе запретить потребителю обжаловать любые действия Организатора.
ЗЫ. Я просто после стейков чуток поднахватался юристики )
7.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
Передайте своим юристам-второгодникам, что этот пункт является абсолютно никчёмным с юридической точки зрения. 1. В случае спорных ситуаций - решение принимается в пользу потребителя услуги. 2. Ни Альфа-Банк, ни даже ЛигаСексуальныхРеформ не вправе запретить потребителю обжаловать любые действия Организатора.
ЗЫ. Я просто после стейков чуток поднахватался юристики )
mustbe написав:Передайте своим юристам-второгодникам....
ну там есть упоминание "відповідно до вимог чинного законодавства України" В стейках и этого нет. А так конееечно, банка считает, шо "додаткове благо" это на розсуд дарителя -- хочу дарю, а хочу мимо рта твоего пронесу. Как бы логично, только банка забывает, шо для того шобы дать то благо она заставляет клиента шото сделать особенным образом, т.е. сделать так как нужно банке. И если клиент сделал это шото, то значит он таки заработал ото благо. А если я заработал, то и отдай мне положенное
mustbe написав:Передайте своим юристам-второгодникам....
ну там есть упоминание "відповідно до вимог чинного законодавства України" В стейках и этого нет. А так конееечно, банка считает, шо "додаткове благо" это на розсуд дарителя -- хочу дарю, а хочу мимо рта твоего пронесу. Как бы логично, только банка забывает, шо для того шобы дать то благо она заставляет клиента шото сделать особенным образом, т.е. сделать так как нужно банке. И если клиент сделал это шото, то значит он таки заработал ото благо. А если я заработал, то и отдай мне положенное
Не знаю чего вы начали докапываться к условиям этой акции, я несколько раз размещал депо под акцию, всегда этот бонус выплачивали, вот и сейчас думаю аллу подкормить пока ставки опять не упали.
mustbe написав:Передайте своим юристам-второгодникам....
ну там есть упоминание "відповідно до вимог чинного законодавства України" В стейках и этого нет. А так конееечно, банка считает, шо "додаткове благо" это на розсуд дарителя -- хочу дарю, а хочу мимо рта твоего пронесу. Как бы логично, только банка забывает, шо для того шобы дать то благо она заставляет клиента шото сделать особенным образом, т.е. сделать так как нужно банке. И если клиент сделал это шото, то значит он таки заработал ото благо. А если я заработал, то и отдай мне положенное
Не знаю чего вы начали докапываться к условиям этой акции, я несколько раз размещал депо под акцию, всегда этот бонус выплачивали, вот и сейчас думаю аллу подкормить пока ставки опять не упали.
Да я не докапываюсь Просто в ракурсе #зеленелайно тож чото такое видится. Осторожничаемс Я этой акцией тож пользуюсь при случае
У вас есть +5дн на внесение тела, т.е. мона вот сгонять в отд-е и оформить бумажки на 2630хх и т.о. застолбить ставку, а потом еще чухать потылыцю дней 5