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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8672867386748675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:40

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

обращаюсь к офпреду за помощью

ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....

Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией.
Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.

что мне делать?

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Arien
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Повідомлень: 860
З нами з: 09.09.14
Подякував: 139 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:58

  Arien написав:Добрый день!

обращаюсь к офпреду за помощью

ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....

Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией.
Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.

что мне делать?

Зображення

Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8847
З нами з: 18.02.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 778 раз.
 
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  #<1 ... 8672867386748675
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