ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....
Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией. Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.
ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....
Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией. Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.
что мне делать?
Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.