ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....
Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией. Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.
ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....
Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией. Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.
что мне делать?
Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.
Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.
спасибо за ответ! да, ок 10 pos-терминалов по городу меня устраивает новый Ультра, там нет критической разницы как мне донести до консультантов причину? судя по беседе выше, они не понимают, почему карту нужно перевыпустить.
и напомните, пож:
1) сколько ожидать новую карту? 2) долларовую тоже надо будет заменить? 3) каков алгоритм действий на сегодня? просто оставить заявку в чате, когда удастся донести причину?
Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.
спасибо за ответ! да, ок 10 pos-терминалов по городу меня устраивает новый Ультра, там нет критической разницы как мне донести до консультантов причину? судя по беседе выше, они не понимают, почему карту нужно перевыпустить.
и напомните, пож:
1) сколько ожидать новую карту? 2) долларовую тоже надо будет заменить? 3) каков алгоритм действий на сегодня? просто оставить заявку в чате, когда удастся донести причину?
Можете просто заказать перевыпуск по собственной инициативе. 1) Срок перевыпуска: в г. Киев - 5 рабочих дней; другие города - 7 рабочих дней. 2) Долларовую можете пока оставить в старом пакте или можно тоже поменять на новый. Это на ваше усмотрение. Если оставите долларовую на старом ПУ, нужно будет выполнять условия бесплатности по двум ПУ отдельно. 3) Просто оставляете запрос на перевыпуск карты и ожидаете доставки нового пластика. Если будут трудности, пишите мне.
chipmunk написав:Alfa, а чим вам не подобається мій телефон cubot max 2, що в ньому не хоче працювати з відбитком пальця? Всі інші інет банки і не тільки працюють коректно.
chipmunk, добрый день. К сожалению, есть ряд причин, по которым в ближайшее время нет возможности разрешить вход по отпечатку на некоторых устройствах с ОС Android. Мы также заинтересованы в решении этой проблемы, но сориентировать по срокам пока не можем.