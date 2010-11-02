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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8672867386748675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:40

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

обращаюсь к офпреду за помощью

ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....

Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией.
Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.

что мне делать?

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Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:58

  Arien написав:Добрый день!

обращаюсь к офпреду за помощью

ультровская карта (старого образца, чипированная ) перестала читаться в pos -терминалах. Вставляешь - ошибка карты, воспользуйтесь магнитной лентой, с лентой она, разумеется, не работает, т.к. никогда и не работала. Пару раз удавалась ее заставить сработать пляской с бубнами, потерев так и сяк, теперь окончательно глухо. Проблема выявлена на ок 10 терминалах в разных местах. Именно не отказ от обработки, карта даже не иницилизируется, сразу ошибка. Карта мне нужна ....

Обращение в отделение свелось к переписке с горячей линией.
Переписка совершенно непродуктивна, человек с той стороны просто не понимает, о чем речь.

что мне делать?

Зображення

Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:23

  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.

спасибо за ответ!
да, ок 10 pos-терминалов по городу
меня устраивает новый Ультра, там нет критической разницы
как мне донести до консультантов причину? судя по беседе выше, они не понимают, почему карту нужно перевыпустить.

и напомните, пож:

1) сколько ожидать новую карту?
2) долларовую тоже надо будет заменить?
3) каков алгоритм действий на сегодня? просто оставить заявку в чате, когда удастся донести причину?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:25

Re: Альфа-Банк

точнее, уже не Ультра, а White аналог
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:32

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Если чип не читается и это проверено на нескольких терминалах, карту необходимо перевыпускать. Заказать перевыпуск можно в КЦ или чате. Но сейчас пакеты старого образца не выпускаются, вам будет необходимо выбрать новый ПУ.

спасибо за ответ!
да, ок 10 pos-терминалов по городу
меня устраивает новый Ультра, там нет критической разницы
как мне донести до консультантов причину? судя по беседе выше, они не понимают, почему карту нужно перевыпустить.

и напомните, пож:

1) сколько ожидать новую карту?
2) долларовую тоже надо будет заменить?
3) каков алгоритм действий на сегодня? просто оставить заявку в чате, когда удастся донести причину?

Можете просто заказать перевыпуск по собственной инициативе.
1) Срок перевыпуска: в г. Киев - 5 рабочих дней; другие города - 7 рабочих дней.
2) Долларовую можете пока оставить в старом пакте или можно тоже поменять на новый. Это на ваше усмотрение. Если оставите долларовую на старом ПУ, нужно будет выполнять условия бесплатности по двум ПУ отдельно.
3) Просто оставляете запрос на перевыпуск карты и ожидаете доставки нового пластика. Если будут трудности, пишите мне.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:45

Re: Альфа-Банк

Alfa, а чим вам не подобається мій телефон cubot max 2, що в ньому не хоче працювати з відбитком пальця? Всі інші інет банки і не тільки працюють коректно.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:56

  chipmunk написав:Alfa, а чим вам не подобається мій телефон cubot max 2, що в ньому не хоче працювати з відбитком пальця? Всі інші інет банки і не тільки працюють коректно.

Як з "рутом"? "Клонуванням"? Знаю що Альфа не дуже поважає "продвинутих" користувачів
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:57

  chipmunk написав:Alfa, а чим вам не подобається мій телефон cubot max 2, що в ньому не хоче працювати з відбитком пальця? Всі інші інет банки і не тільки працюють коректно.

chipmunk, добрый день. К сожалению, есть ряд причин, по которым в ближайшее время нет возможности разрешить вход по отпечатку на некоторых устройствах с ОС Android. Мы также заинтересованы в решении этой проблемы, но сориентировать по срокам пока не можем.
Alfa_Bank
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