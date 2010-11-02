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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:41
При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?
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stryzhko
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:13
Alien написав:
Так, бо умови безкоштовності існують на "пакет" а не на окрему картку
Я так і думав. Але дівчина-кур'єр чомусь говорила, що по обом карткам треба виконувати умови безкоштовності окремо, тому довелось їй розповідати, що це не так. Спитав на всякий випадок.
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Striker
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П'ят 12 чер, 2020 22:07
omb
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