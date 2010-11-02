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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:41
Re: Альфа-Банк
При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:13
Я так і думав. Але дівчина-кур'єр чомусь говорила, що по обом карткам треба виконувати умови безкоштовності окремо, тому довелось їй розповідати, що це не так. Спитав на всякий випадок.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Суб 13 чер, 2020 02:59
Striker
в старых тарифах было понятия неактивности карты.
думаю, что всё лучшее есть и в новых ПУ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 06:02
По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0
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