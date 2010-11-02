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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8673867486758676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:41

Re: Альфа-Банк

При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:13

  Alien написав:Так, бо умови безкоштовності існують на "пакет" а не на окрему картку

Я так і думав. Але дівчина-кур'єр чомусь говорила, що по обом карткам треба виконувати умови безкоштовності окремо, тому довелось їй розповідати, що це не так. Спитав на всякий випадок.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 02:59

Striker

в старых тарифах было понятия неактивности карты.
думаю, что всё лучшее есть и в новых ПУ
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 06:02

  stryzhko написав:При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?

По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:57

  Alien написав:
  stryzhko написав:При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?

По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0

У вас устаревшая информация - уже пропорционально пересчитывают и возвращают только часть орехов. Проверено заправкой на ОККО.Зображення
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:15

  Skiw написав:
  Alien написав:
  stryzhko написав:При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?

По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0

У вас устаревшая информация - уже пропорционально пересчитывают и возвращают только часть орехов. Проверено заправкой на ОККО.Зображення

Вибачаюсь. Значить буа не правий. Дяка, що поправили
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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