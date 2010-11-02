stryzhko написав:При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?
По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
stryzhko написав:При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?
По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0
У вас устаревшая информация - уже пропорционально пересчитывают и возвращают только часть орехов. Проверено заправкой на ОККО.
stryzhko написав:При частковому поверненні суми за покупку, по якій нараховані горіхи, їх перерахують пропорційно сумі повернення чи всю суму анулюють? Розстрочка на цю покупку залишиться без змін?
По розстрочці не скажу, а по "горіхам" - анулюють усю суму. Тому наприклад не вигідно розраховуватись карткою при заправці "до повного" на певних заправках через додаток, бо там спочатку на картці блокується певна сума, а потім повертається надлишок. А по горіхам виходить 0
У вас устаревшая информация - уже пропорционально пересчитывают и возвращают только часть орехов. Проверено заправкой на ОККО.
Вибачаюсь. Значить буа не правий. Дяка, що поправили
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alfa_Bank, опять Вывод орехов вернулся на кредитку вместо дебетки В принципе я не против, только предлагаю такой шахер-махер от Аллюсика компенсировать мне начислением 2% Орехов (в т.ч. кролячий наЛОХ). Думаю эт достаточно лояльная цена за обнал кредитных, хотя Алка за подобное берет 4% чистыми
clientage написав:Alfa_Bank, опять Вывод орехов вернулся на кредитку вместо дебетки В принципе я не против, только предлагаю такой шахер-махер от Аллюсика компенсировать мне начислением 2% Орехов (в т.ч. кролячий наЛОХ). Думаю эт достаточно лояльная цена за обнал кредитных, хотя Алка за подобное берет 4% чистыми
Пока вывод орехов идет на карту оплаты. Сроков правильного вывода орехов (на указанную карту) пока нет.
clientage написав:Alfa_Bank, опять Вывод орехов вернулся на кредитку вместо дебетки В принципе я не против, только предлагаю такой шахер-махер от Аллюсика компенсировать мне начислением 2% Орехов (в т.ч. кролячий наЛОХ). Думаю эт достаточно лояльная цена за обнал кредитных, хотя Алка за подобное берет 4% чистыми
Пока вывод орехов идет на карту оплаты. Сроков правильного вывода орехов (на указанную карту) пока нет.
Это Алку чуток спасает, типа баш-на-баш. Но нафика тады ото типаменю выбора карты возврата средств малювать, хай залочат его шобы не обольщать клиента