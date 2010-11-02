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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8674867586768677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:52

  SILVER_UA написав:перевел с карты Монобанка деньги на карту Альфы, там они отобразились. Если потратить в магазине через терминал через 15 минут, будет ли овер ? Вообще Альфа практикует сейчас такое, если на балансе деньги уже есть ?

думаю при такой постановке вопроса вам можно ответить: нет и нет -- вам везет :)
Хотя, канешно, еще года 3 назад я бы попытался у вас узнать про карты в каком тарифе идет речь, када перевели, када будете тратить, шо это за терминал, и шо за баланс...
А таак: нет и нет.
Удачи :mrgreen:

ПС. А шо такое овер по-вашему?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:02

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А шо такое овер по-вашему?

когда деньги на карте якобы есть, а воспользовавшись ими, банк потом выставляет штраф за то, что они еще не провелись по счету и т.д.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:10

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:А шо такое овер по-вашему?

когда деньги на карте якобы есть, а воспользовавшись ими, банк потом выставляет штраф за то, что они еще не провелись по счету и т.д.

Овер -- эт када деньги на карте таки есть, но их нет на картсчете.И при пользовании деньгами, происходит уменьшение авторизац лимита по карте, но списать сумму траты со счета не получается, вот в этом сл. и возникает технический овердрафт (гроши есть на картинке в ИБ, но нет на счету в бухгалтерии банка).
За такой овер Альфа не штрафует по Пакетным картам, но по кредитным - штрафует.
Однако.
В большинстве случаев овер не возникает, т.к. есть временной зазор между проводкой прихода и проводкой расхода, т.е. мона пропетлять между этими событиями. Т.о. оч. важно знать регламент и источник зачислений и списаний 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:14

SILVER_UA перечитайте ось це моє повідомлення viewtopic.php?p=4974833#p4974833
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:26

  Alien написав:SILVER_UA перечитайте ось це моє повідомлення viewtopic.php?p=4974833#p4974833

Ну 2 грн. я конечно переживу. Больше нет :(
с самого начала я и пробовал пополнить кредитку с приложения Альфы, но с мобильного интернета после перехода с приложения Альфы в подтверждение приложением Моно, первое постоянно вылетало. За несколько раз у меня так и не получилось пополнить. Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы. Вообще что на ПК, что на мобильном уже достало то, что постоянно нужно авторизовываться по поводу и без повода. Приложение Моно и Привата в фоне висит дольше.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:48

  SILVER_UA написав:... Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы...

Пополняшка кредитки сторонним р2р -- есть вероятность овера :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8674867586768677
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