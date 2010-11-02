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Альфа-Банк
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:52
SILVER_UA написав:
перевел с карты Монобанка деньги на карту Альфы, там они отобразились. Если потратить в магазине через терминал через 15 минут, будет ли овер ? Вообще Альфа практикует сейчас такое, если на балансе деньги уже есть ?
думаю при такой постановке вопроса вам можно ответить: нет и нет -- вам везет
Хотя, канешно, еще года 3 назад я бы попытался у вас узнать про карты в каком тарифе идет речь, када перевели, када будете тратить, шо это за терминал, и шо за баланс...
А таак: нет и нет.
Удачи
ПС. А шо такое овер по-вашему?
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clientage
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:02
clientage написав:
А шо такое овер по-вашему?
когда деньги на карте якобы есть, а воспользовавшись ими, банк потом выставляет штраф за то, что они еще не провелись по счету и т.д.
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SILVER_UA
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:10
SILVER_UA написав: clientage написав:
А шо такое овер по-вашему?
когда деньги на карте якобы есть, а воспользовавшись ими, банк потом выставляет штраф за то, что они еще не провелись по счету и т.д.
Овер -- эт када деньги на карте таки есть, но их нет на картсчете.И при пользовании деньгами, происходит уменьшение авторизац лимита по карте, но списать сумму траты со счета не получается, вот в этом сл. и возникает технический овердрафт (гроши есть на картинке в ИБ, но нет на счету в бухгалтерии банка).
За такой овер Альфа не штрафует по Пакетным картам, но по кредитным - штрафует.
Однако.
В большинстве случаев овер не возникает, т.к. есть временной зазор между проводкой прихода и проводкой расхода, т.е. мона пропетлять между этими событиями. Т.о. оч. важно знать регламент и источник зачислений и списаний
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:14
SILVER_UA
перечитайте ось це моє повідомлення viewtopic.php?p=4974833#p4974833
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Alien
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:26
Ну 2 грн. я конечно переживу. Больше нет
с самого начала я и пробовал пополнить кредитку с приложения Альфы, но с мобильного интернета после перехода с приложения Альфы в подтверждение приложением Моно, первое постоянно вылетало. За несколько раз у меня так и не получилось пополнить. Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы. Вообще что на ПК, что на мобильном уже достало то, что постоянно нужно авторизовываться по поводу и без повода. Приложение Моно и Привата в фоне висит дольше.
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SILVER_UA
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:48
SILVER_UA написав:
... Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы...
Пополняшка кредитки сторонним р2р -- есть вероятность овера
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clientage
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:09
clientage написав: SILVER_UA написав:
... Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы...
Пополняшка кредитки сторонним р2р -- есть вероятность овера
а какие вообще санкции могут быть на 1500 грн. ?
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SILVER_UA
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:11
SILVER_UA написав: clientage написав: SILVER_UA написав:
... Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы...
Пополняшка кредитки сторонним р2р -- есть вероятность овера
а какие вообще санкции могут быть на 1500 грн. ?
40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные
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clientage
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:11
SILVER_UA написав: clientage написав: SILVER_UA написав:
... Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы...
Пополняшка кредитки сторонним р2р -- есть вероятность овера
а какие вообще санкции могут быть на 1500 грн. ?
овера нету на пакетах "ультра". Помню пополнял кредитку 1.0 и покупал. Был видно что Алла проводила платеж очень медленно. 3+дня дня проводила проводки.
может сейчас что-то изменили, говорят что Ощад овер добавил на пакете эконом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:22
SILVER_UA написав:
с самого начала я и пробовал пополнить кредитку с приложения Альфы, но с мобильного интернета после перехода с приложения Альфы в подтверждение приложением Моно, первое постоянно вылетало. За несколько раз у меня так и не получилось пополнить. Поэтому пришлось кидать напрямую в приложении Моно на карту Альфы.
Вообще-то достаточно было просто поднять интернет-лимит на сумму списания с карты моно. В таком случае, не нужно было бы переходить в приложение монобанка. Затем можно опять установить нулевой интернет-лимит (или какой вам нужен).
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Bosstone
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