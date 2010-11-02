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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:24
clientage написав:
40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные
спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:26
SILVER_UA написав: clientage написав:
40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные
спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов
Это к вам не относится
ПС. А почему вы не хотите предметно говорить?
О каких продуктах вы говорили с банкой, про какие штрафЫ? Штраф за курение у АТМ в помещении банка тож отменили или он не никакой?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:31
clientage написав:
О каких продуктах вы говорили с банкой, про какие штрафЫ? Штраф за курение у АТМ в помещении банка тож отменили или он не никакой?
написал все тоже самое, что и здесь. Об отсутствии штрафов это был самый первый ответ, а потом уже пошли уточнения. Посмотрим, если нет штрафов за курение в тамбуре хорошо, если 4 грн. то запишу, что Альфа должна вернуть.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:33
SILVER_UA написав: clientage написав:
О каких продуктах вы говорили с банкой, про какие штрафЫ? Штраф за курение у АТМ в помещении банка тож отменили или он не никакой?
написал все тоже самое, что и здесь. Об отсутствии штрафов это был самый первый ответ, а потом уже пошли уточнения. Посмотрим, если нет штрафов за курение в тамбуре хорошо, если 4 грн. то запишу, что Альфа должна вернуть.
Точно, вы вот их на штраф за курение проверьте.
А как пристанут, то чат им покажете
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:33
SILVER_UA написав: clientage написав:
40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные
спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов
То есть вы их спросили о процентах за несанционированный овердрафт, а они вам ответили о каникулах по пене и штрафам за просрочку? Это же между собой никак не связано.
А если вы спросили, какие штрафные санкции за овер, то они должны были ответить, что тарифами штрафные санкции за несанционированный овердрафт не предусмотрены, только проценты.
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