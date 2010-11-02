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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8675867686778678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:24

  clientage написав:40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные

спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов :shock:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:26

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные

спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов :shock:

Это к вам не относится :mrgreen:

ПС. А почему вы не хотите предметно говорить? :shock:
О каких продуктах вы говорили с банкой, про какие штрафЫ? Штраф за курение у АТМ в помещении банка тож отменили или он не никакой? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:31

  clientage написав:О каких продуктах вы говорили с банкой, про какие штрафЫ? Штраф за курение у АТМ в помещении банка тож отменили или он не никакой? :mrgreen:

написал все тоже самое, что и здесь. Об отсутствии штрафов это был самый первый ответ, а потом уже пошли уточнения. Посмотрим, если нет штрафов за курение в тамбуре хорошо, если 4 грн. то запишу, что Альфа должна вернуть.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:33

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:О каких продуктах вы говорили с банкой, про какие штрафЫ? Штраф за курение у АТМ в помещении банка тож отменили или он не никакой? :mrgreen:

написал все тоже самое, что и здесь. Об отсутствии штрафов это был самый первый ответ, а потом уже пошли уточнения. Посмотрим, если нет штрафов за курение в тамбуре хорошо, если 4 грн. то запишу, что Альфа должна вернуть.

Точно, вы вот их на штраф за курение проверьте.
А как пристанут, то чат им покажете :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:33

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные

спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов :shock:

То есть вы их спросили о процентах за несанционированный овердрафт, а они вам ответили о каникулах по пене и штрафам за просрочку? Это же между собой никак не связано.
А если вы спросили, какие штрафные санкции за овер, то они должны были ответить, что тарифами штрафные санкции за несанционированный овердрафт не предусмотрены, только проценты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 08:07

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:
  clientage написав:40% годовых, т.е. порядка 3,29 за выходные

спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов :shock:
Нещодавно представниця банку відповідала - тех овер є, але банк не бере %.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 09:26

  Rimlyanin1 написав:
SILVER_UA написав:спасибо, 4 грн. тоже должен бы пережить. В чате пишут, что до конца июня нет никаких в банке штрафов :shock:
Нещодавно представниця банку відповідала - тех овер є, але банк не бере %.

Плата за тех.овер не береться по пакетних картках. По кредитцi береться аж бiгом. А у SILVER_UA якраз кредитка
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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