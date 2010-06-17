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Альфа-Банк
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:35
Я, если честно, не сильно слежу за депозитами в "Альфа-банке". И вот, зайдя на страничку с депозитами в МАБ, с удивлением обнаружил, что там все поменялось. Совсем понялось.
Нет уже прежней градации (до 250к, свыше 250к), а собственно из депозитов остался только "Прибутковий" (остальные я не рассматриваю, как срочные депозиты).
Более того: теперь все депозиты с пополнением.
В связи с этим вопрос (чтобы не мучить горячую линию, которая... не всегда охотно отвечает):
1. Пополнение депозита возможно на протяжении всего срока действия?
2. Какая должна быть минимальная ставка?
Хочу долларовых "столбиков" наделать на 2-3 года.
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Искатель
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:41
Уважаемый представитель!
Помогите понять как поведет себя банк в такой ситуации с кредиткой Максимум 2.0:
Владелец карты накануне РД осуществляет покупку на сумму 800 грн. по счету покупка проводится накануне РД (или в РД что по сути одно и тоже). В РД будет осуществлен задолженность РП на текущую дату, куда эта сумма естественно войдет. Но после РД владелец карты решит перевести покупку в рассрочку.
Произойдет ли в этом случае уменьшение задолженность РП или нет?
Заранее спасибо
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:58
Искатель написав:
Я, если честно, не сильно слежу за депозитами в "Альфа-банке". И вот, зайдя на страничку с депозитами в МАБ, с удивлением обнаружил, что там все поменялось. Совсем понялось.
Нет уже прежней градации (до 250к, свыше 250к), а собственно из депозитов остался только "Прибутковий" (остальные я не рассматриваю, как срочные депозиты).
Более того: теперь все депозиты с пополнением.
В связи с этим вопрос (чтобы не мучить горячую линию, которая... не всегда охотно отвечает):
1. Пополнение депозита возможно на протяжении всего срока действия?
2. Какая должна быть минимальная ставка?
Хочу долларовых "столбиков" наделать на 2-3 года.
Искатель, добрый день.
"Прибыльный":
1) пополнение возможно на 200 % от первоначальной суммы вклада или суммы после пролонгации (если был пролонгирован). Запрещено пополнения вклада за 30 календарных дней до окончания срока действия договора для сроков 3 и 6 месяцев. Пополнение вклада возможно лишь в первые 6 (шесть) месяцев срока действия вклада, для сроков более 6 месяцев.
Пополнение валютного депозита наличными возможно только Вкладчиком или доверенным лицом согласно нотариальной или банковской доверенности. Пополнение третьим лицом валютного депозита возможна только безналичным путем с обязательным предоставлением документов, подтверждающих родственные отношения.
2) минимальная сумма вклада
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200 USD
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:02
Flamingo написав:
Уважаемый представитель!
Помогите понять как поведет себя банк в такой ситуации с кредиткой Максимум 2.0:
Владелец карты накануне РД осуществляет покупку на сумму 800 грн. по счету покупка проводится накануне РД (или в РД что по сути одно и тоже). В РД будет осуществлен задолженность РП на текущую дату, куда эта сумма естественно войдет. Но после РД владелец карты решит перевести покупку в рассрочку.
Произойдет ли в этом случае уменьшение задолженность РП или нет?
Заранее спасибо
Flamingo, добрый день. Если до РД сумма покупки не будет переведена в рассрочку, она будет учитана в сумму для ЛП. Если потом клиент решит перенести сумму в рассрочку, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму Рассрочки).
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:23
Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
Уважаемый представитель!
Помогите понять как поведет себя банк в такой ситуации с кредиткой Максимум 2.0:
Владелец карты накануне РД осуществляет покупку на сумму 800 грн. по счету покупка проводится накануне РД (или в РД что по сути одно и тоже). В РД будет осуществлен задолженность РП на текущую дату, куда эта сумма естественно войдет. Но после РД владелец карты решит перевести покупку в рассрочку.
Произойдет ли в этом случае уменьшение задолженность РП или нет?
Заранее спасибо
Flamingo, добрый день. Если до РД сумма покупки не будет переведена в рассрочку, она будет учитана в сумму для ЛП. Если потом клиент решит перенести сумму в рассрочку, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму Рассрочки).
В итоге, если я правильно Вас понял, может возникнуть ситуация, когда у клиента с одной стороны будет существовать и долг по рассрочке (и он будет платить по ней проценты), а с другой деньги внесенные в ЛП на счете будут висеть как "свои", правильно? То есть клиент будет платить % по рассрочке на по сути отсутствующий долг?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:26
Alfa_Bank написав:
Искатель, добрый день.
"Прибыльный":
1) пополнение возможно на 200 % от первоначальной суммы вклада или суммы после пролонгации (если был пролонгирован). Запрещено пополнения вклада за 30 календарных дней до окончания срока действия договора для сроков 3 и 6 месяцев. Пополнение вклада возможно лишь в первые 6 (шесть) месяцев срока действия вклада, для сроков более 6 месяцев.
Пополнение валютного депозита наличными возможно только Вкладчиком или доверенным лицом согласно нотариальной или банковской доверенности. Пополнение третьим лицом валютного депозита возможна только безналичным путем с обязательным предоставлением документов, подтверждающих родственные отношения.
2) минимальная сумма вклада
5 000 UAH
200 USD
200 EUR
Резюме: для столбиков абсолютно неинтересен. А жаль.
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Искатель
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:26
Flamingo написав: Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
Уважаемый представитель!
Помогите понять как поведет себя банк в такой ситуации с кредиткой Максимум 2.0:
Владелец карты накануне РД осуществляет покупку на сумму 800 грн. по счету покупка проводится накануне РД (или в РД что по сути одно и тоже). В РД будет осуществлен задолженность РП на текущую дату, куда эта сумма естественно войдет. Но после РД владелец карты решит перевести покупку в рассрочку.
Произойдет ли в этом случае уменьшение задолженность РП или нет?
Заранее спасибо
Flamingo, добрый день. Если до РД сумма покупки не будет переведена в рассрочку, она будет учитана в сумму для ЛП. Если потом клиент решит перенести сумму в рассрочку, сумма для ЛП не изменится (для использования ЛП нужно вносить всю сумму, в т.ч. сумму Рассрочки).
В итоге, если я правильно Вас понял, может возникнуть ситуация, когда у клиента с одной стороны будет существовать и долг по рассрочке (и он будет платить по ней проценты), а с другой деньги внесенные в ЛП на счете будут висеть как "свои", правильно? То есть клиент будет платить % по рассрочке на по сути отсутствующий долг?
Та неее, такая Рассрочка просто не подтвердится. Уже дето были на ветке прозревшие, думали шо раз Алка дала 14дн на потверждения Рассрочки, то она даже в обратку сработает... а фигушки
... делайте хоть что-нибудь!
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