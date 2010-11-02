|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:54
Flamingo написав:
Ага - вона оно оказываеЦЦа как
. Хорошо, а если усложнить задачу: сумма, которая "неожиданно" таки провелась в РД (блин вчера вечером в воскресенье после 18 оплата - сегодня утром уже в проведенных по счету
Ну КАААК так можно, а
Никому нельзя доверять) - то если сегодня РД и сумма уже "горит красным" и сейчас дать заявку на рассрочку - она уйдет из "красного" или уже поздно пить боржоми и в рассрочку эта сумма уже не попадает?
Ну то ж красным по логике пока только информационно.
Раньше переводил в РД. Все работало. Причем если опреация уже проведена по счету то и рассрочка подтвержалась сразу.
Но может что и поменяли.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:26
Искатель написав: Alfa_Bank написав:
Искатель, добрый день.
"Прибыльный":
1) пополнение возможно на 200 % от первоначальной суммы вклада или суммы после пролонгации (если был пролонгирован). Запрещено пополнения вклада за 30 календарных дней до окончания срока действия договора для сроков 3 и 6 месяцев. Пополнение вклада возможно лишь в первые 6 (шесть) месяцев срока действия вклада, для сроков более 6 месяцев.
Пополнение валютного депозита наличными возможно только Вкладчиком или доверенным лицом согласно нотариальной или банковской доверенности. Пополнение третьим лицом валютного депозита возможна только безналичным путем с обязательным предоставлением документов, подтверждающих родственные отношения.
2) минимальная сумма вклада
5 000 UAH
200 USD
200 EUR
Резюме: для столбиков абсолютно неинтересен. А жаль.
Поделитесь что за механизм такой столбики?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:47
joik написав:
Поделитесь что за механизм такой столбики?
Відкриваєте вклад (з можливістю поповнення) на мінімально можливу сумму, який у подальшому (у разі падіння ставок на ринку) поповнюєте коштами з інших вкладів, що закінчилися після відкриття цього вкладу. Якщо ставки не впали, а виросли, то цей вклад не поповнюєте. А назва "стовбчик" походить від дієслова "застовбити" - у даному випадку мається на увазі "застовбити поточну ставку на майбутнє". Стовбчики можна відкривати так часто як вам треба (якщо звичайно влаштовує ставки). Втім банки часто обмежують можливість поповнення стовчиків або терміном поповнення (наприклад лише перші 90 днів), або сумою поповнення (не більше ніж початкова сума вкладу, або її двократний, або трикратний розмір).
Востаннє редагувалось Alien
в Пон 15 чер, 2020 11:50, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:50
Alien написав: joik написав:
Поделитесь что за механизм такой столбики?
Відкриваєте вклад з поповнення на мінімально можливу сумму, який у подальшому (у разі падіння ставок на ринку) поповнюєте коштами з інших вкладів, що закінчилися після відкриття цього вкладу. Якщо ставки не впали, а виросли, то цей вклад не поповнюєте. А назва "стовбчик" походить від дієслова "застовбити" - у даному випадку мається на увазі "застовбити поточну ставку на майбутнє"
Дякую, друже!
Хочу дополнить к вышесказанному: это становится особенно актуально сейчас, когда, похоже, начался "ставкопад" по всем банкам. И если раньше я даже не смотрел в сторону депозитов сроком выше 1,5 года, то теперь, похоже, буду присматриваться к двух- и трехлеткам тоже.
Но пополнение в течение 6-и месяцев вклада на 2-3 года, да еще не больше чем на 200% от первоначальной суммы, означает, что если я хочу переложить 4000 долларов, то мне изначально надо положить 2000, да еще и не раньше, чем за 180 дней. Это неудобно (хотя за неимением других вариантов... может быть, воспользуюсь)
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3858
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:50
joik только еще надо изучить ограничения на пополнения, а то время пополнения прийдет, а там не более првочначальной суммы или только первые 90 дней
Востаннє редагувалось omb
в Пон 15 чер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1396
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:51
Зазвичай із часом депо-люди (депозитчики) ускладнюють і вдосконалюють стратегію, наприклад відкривають пару (2..3.. і більше) стовпців
і навіть більше, відкривають такі із часом - щоб так би мовити процес був огранічний і нерозривний по часу.
Потім, коли виростає ваш кремезний "дуб" - жирний депозит робите перебалансування на інші молоді деревця, наче підливаючи їх
і тд і тп
Звісно я описав ідельну картину депо-саду
а на практиці банки вводять купу обмежень - по часу поповнення, по сумі поповнення..
я для трекінгу депо-портфелю використовую одну з найкращих програм, яку написав колега із даного форуму - "Менеджер-депозитів"
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8715
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6879
|885953
|
|
|41100
|4981587
|
Пон 15 чер, 2020 11:52
чик
|
|6934
|1592829
|
|