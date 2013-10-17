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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43
Flamingo написав:
Но теперь получается, что если рассрочка активирована непосредственно в РД, то для того чтобы не платить % ее надо будет расторгнуть до следующей РД. То есть уже по сути завтра
На всякий случай: в мобильной версии можно проверить когда следующий платёж
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49
Ivanhoe спасибо. Не знал об этой возможности. Но инфа там настроение не улучшила: 15.07.2020
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:14
Искатель написав:
Зато "Все для дома"
с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу
Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит
а какой у Эпицентра MCC ?
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