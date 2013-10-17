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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8678867986808681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43

  Flamingo написав:Но теперь получается, что если рассрочка активирована непосредственно в РД, то для того чтобы не платить % ее надо будет расторгнуть до следующей РД. То есть уже по сути завтра :(

На всякий случай: в мобильной версии можно проверить когда следующий платёж
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49

Ivanhoe спасибо. Не знал об этой возможности. Но инфа там настроение не улучшила: 15.07.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:14

  Искатель написав:
Зато "Все для дома" с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу :)
Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит :)


а какой у Эпицентра MCC ?

Леруа 5200
Jysk 5999
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:51

  cohan написав:
  Искатель написав:
Зато "Все для дома" с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу :)
Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит :)


а какой у Эпицентра MCC ?

Леруа 5200
Jysk 5999


В эпицентре есть 5211 и 5200, но от чего зависит не подскажу
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:55

proftpd66, завязывайте на сегодня. И проветрите помещение после себя :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:21

  Ivanhoe написав:
  cohan написав:
а какой у Эпицентра MCC ?

Леруа 5200
Jysk 5999


В эпицентре есть 5211 и 5200, но от чего зависит не подскажу


Совершенно верно, чаще - 5211. Оба входят в категорию "Все для дома".
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  #<1 ... 8678867986808681
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