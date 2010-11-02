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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43
Flamingo написав:
Но теперь получается, что если рассрочка активирована непосредственно в РД, то для того чтобы не платить % ее надо будет расторгнуть до следующей РД. То есть уже по сути завтра
На всякий случай: в мобильной версии можно проверить когда следующий платёж
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Ivanhoe
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49
Ivanhoe спасибо. Не знал об этой возможности. Но инфа там настроение не улучшила: 15.07.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:14
Искатель написав:
Зато "Все для дома"
с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу
Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит
а какой у Эпицентра MCC ?
Леруа 5200
Jysk 5999
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cohan
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:51
cohan написав: Искатель написав:
Зато "Все для дома"
с 2% уже 4-й месяц подряд дают. Вот доберусь я до "Эпицентра"... отомщу за все и за всех сразу
Кстати, кто не знал, "Эпицентр" - входит
а какой у Эпицентра MCC ?
Леруа 5200
Jysk 5999
В эпицентре есть 5211 и 5200, но от чего зависит не подскажу
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Ivanhoe
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:55
proftpd66
, завязывайте на сегодня. И проветрите помещение после себя
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:21
Ivanhoe написав: cohan написав:
а какой у Эпицентра MCC ?
Леруа 5200
Jysk 5999
В эпицентре есть 5211 и 5200, но от чего зависит не подскажу
Совершенно верно, чаще - 5211. Оба входят в категорию "Все для дома".
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Додано: Пон 15 чер, 2020 21:46
Була полеміка, що 0,5% наче в теорії нараховують і за оплати на сайтах через Gpay. Є в когось вдалі випадки на практиці? Оплатив на Розетці через відповідне меню Gpay, але балів звісно що нема. Чи то там Gpay "недотокенізований")) і оплати проходять з передачею фізичного номера картки чи нараховують таки лише за безконтакт смартом на фізичних терміналах?
Схиляюсь до першого варіанта.
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stryzhko
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