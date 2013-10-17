На всякий случай: в мобильной версии можно проверить когда следующий платёж
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:43
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49
Ivanhoe спасибо. Не знал об этой возможности. Но инфа там настроение не улучшила: 15.07.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:14
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:51
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:55
proftpd66, завязывайте на сегодня. И проветрите помещение после себя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 чер, 2020 20:21
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:46
Re: Альфа-Банк
Була полеміка, що 0,5% наче в теорії нараховують і за оплати на сайтах через Gpay. Є в когось вдалі випадки на практиці? Оплатив на Розетці через відповідне меню Gpay, але балів звісно що нема. Чи то там Gpay "недотокенізований")) і оплати проходять з передачею фізичного номера картки чи нараховують таки лише за безконтакт смартом на фізичних терміналах?
Схиляюсь до першого варіанта.
Додано: Вів 16 чер, 2020 02:31
Re: Альфа-Банк
Gpay может пойти, как обычная оплата картой.
У было такое с Gpay и акциями привата... не засчитали акцию, оплата через gpay через инет прошла как обычная оплата через интернет картой.
Додано: Вів 16 чер, 2020 06:49
Re: Альфа-Банк
На практике я обнаружил следующие.
Если платёжную карту добавить в Gpay через мобильное приложение банкинга, то данную карту Google не даёт использовать для оплаты в интернете через их кошелёк (даже, если при оплате с мобильного устройства подтягивается приложение Gpay с выбором карт). Это связано из-за отсутствия ввода CVV/CVC2 кода.
При добавлении реквизитов карты вручную или их обновлении возможность оплаты в интернете появляется. Проверить можно при использовании тестовой оплаты здесь
PS Оплаченная гривна должна вернуться через операцию reversal. У меня вернулась на протяжении 15 минут.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:31
Re: Альфа-Банк
Ці нюанси з неможливістю оплати картами в залежності від способу додавання в Gpay вже вияснили пару місяців тому з твоєю допомогою. Питання в іншому : 0,5% за розрахунки в інеті таки нараховують вибірково хоч десь за Gpay чи таких позитивних кейсів ще не виявлено?
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