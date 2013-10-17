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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8679868086818682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:40

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
banderac
 
Повідомлень: 51
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:49

  banderac написав:Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета

banderac, добрый день. Данные по бонусам передали, ждем подтверждения от партнера о их зачислении.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8854
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:29

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4986285:2XL"]Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?

2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?[/quote]
Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:30

  2XL написав:Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять

Ок)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8854
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:50

Re: Альфа-Банк

banderac написав:Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
Нету бонусов, остались без колбасы. Будем расходовать карантинный запас
Размер имеет значение.
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Повідомлень: 3372
З нами з: 13.12.12
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