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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:40
Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
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banderac
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:49
banderac написав:
Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
banderac, добрый день. Данные по бонусам передали, ждем подтверждения от партнера о их зачислении.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:29
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4986285:2XL"]Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(
2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?
2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?[/quote]
Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:30
2XL написав:
Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять
Ок)
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:50
banderac написав:Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
Нету бонусов, остались без колбасы. Будем расходовать карантинный запас
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Вів 16 чер, 2020 12:01
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