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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8680868186828683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:40

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
banderac
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:49

  banderac написав:Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета

banderac, добрый день. Данные по бонусам передали, ждем подтверждения от партнера о их зачислении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:29

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4986285:2XL"]Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?

2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?[/quote]
Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:30

  2XL написав:Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять

Ок)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 12:50

Re: Альфа-Банк

banderac написав:Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
Нету бонусов, остались без колбасы. Будем расходовать карантинный запас
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:32

  Ivanhoe написав:
  pharus написав:Коллеги, а кто-нибудь пробовал, по какому МСС проходит стоматология? Попадает в ореховую категорию "Здоровье" или в "Красоту и уход"? Не в теории, а на практике. А то, не исключено, что и в "Развлечения" смузисты прикрутили, а нынче ж там 10% за счет заведения :mrgreen:


Моя стоматология прошла под 8021, то есть здоровье
У меня тоже пробило МСС 8021 и аж 2% орехов))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:19

Добрый вечер.

Перевыпустил карты по сроку действия (Ультра). При получении установил ПИН в моб.приложении. Но при попытке проверить баланс в родном банкомате пишет "Неверный ПИН". (ввожу правильно :D )

Что я делаю не так? :?:
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:30

  Driver написав:Добрый вечер.

Перевыпустил карты по сроку действия (Ультра). При получении установил ПИН в моб.приложении. Но при попытке проверить баланс в родном банкомате пишет "Неверный ПИН". (ввожу правильно :D )

Что я делаю не так? :?:

Driver, добрый день. Попробуйте изменить пин-код в мобильном приложении и повторить попытку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:39

Валютные депо-ставки вниз :(
Ощад дает те же 0,5% на моб. сбер. со свободным доступом, а не с заморозкой на 3 мес.
как у алки :|
А просто депо при открытии онлайн 1,5%
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:46

Здравствуйте, подскажите следующую тему, у меня был карточный пакет Ultra, цена 20 грн в месяц + 8 грн за СМС-информирование, он закончился, теперь появился пакет White - там цены вроде 25 грн месяц + 25 грн за СМС-информирование (либо другие способы доставки сообщений), правильно понимаю?
Enter511
 
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