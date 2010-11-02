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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:40
Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
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banderac
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:49
banderac написав:
Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
banderac, добрый день. Данные по бонусам передали, ждем подтверждения от партнера о их зачислении.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:29
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4986285:2XL"]Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(
2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?
2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?[/quote]
Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:30
2XL написав:
Я Вам в личку скину видео экрана, что бы долго не объяснять
Ок)
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Додано: Вів 16 чер, 2020 12:50
banderac написав:Добрый день. Баллы по эко-максимум в этом месяце еще у кого-то не начислились? Есть здесь представитель банка? Снова Эко-маркет будет кивать в сторону банка, а банк в сторону Экомаркета
Нету бонусов, остались без колбасы. Будем расходовать карантинный запас
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Додано: Вів 16 чер, 2020 15:32
Ivanhoe написав: pharus написав:
Коллеги, а кто-нибудь пробовал, по какому МСС проходит стоматология? Попадает в ореховую категорию "Здоровье" или в "Красоту и уход"? Не в теории, а на практике. А то, не исключено, что и в "Развлечения" смузисты прикрутили, а нынче ж там 10% за счет заведения
Моя стоматология прошла под 8021, то есть здоровье
У меня тоже пробило МСС 8021 и аж 2% орехов))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:19
Добрый вечер.
Перевыпустил карты по сроку действия (Ультра). При получении установил ПИН в моб.приложении. Но при попытке проверить баланс в родном банкомате пишет "Неверный ПИН". (ввожу правильно
)
Что я делаю не так?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
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Driver
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Додано: Вів 16 чер, 2020 16:30
Driver написав:
Добрый вечер.
Перевыпустил карты по сроку действия (Ультра). При получении установил ПИН в моб.приложении. Но при попытке проверить баланс в родном банкомате пишет "Неверный ПИН". (ввожу правильно
)
Что я делаю не так?
Driver, добрый день. Попробуйте изменить пин-код в мобильном приложении и повторить попытку.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:39
Валютные депо-ставки вниз
Ощад дает те же 0,5% на моб. сбер. со свободным доступом, а не с заморозкой на 3 мес.
как у алки
А просто депо при открытии онлайн 1,5%
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Kalgan
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Додано: Вів 16 чер, 2020 17:46
Здравствуйте, подскажите следующую тему, у меня был карточный пакет Ultra, цена 20 грн в месяц + 8 грн за СМС-информирование, он закончился, теперь появился пакет White - там цены вроде 25 грн месяц + 25 грн за СМС-информирование (либо другие способы доставки сообщений), правильно понимаю?
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Enter511
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