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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8680868186828683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:13

  Enter511 написав:Здравствуйте, подскажите следующую тему, у меня был карточный пакет Ultra, цена 20 грн в месяц + 8 грн за СМС-информирование, он закончился, теперь появился пакет White - там цены вроде 25 грн месяц + 25 грн за СМС-информирование (либо другие способы доставки сообщений), правильно понимаю?
за смс повiдомлення можна нiчого не платити якщо у вас сучасний телефон. Просто требе перемкнути налаштування з смс на пуш повiдомлення. Абонплату також можна не платитт якщо активно використовувати картку для розрахункiв за товари або занести до банку кошти на депозит. А так вiрно, якщо нiчого не робити, то треба платити бiльше :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:29

  Kalgan написав:Валютные депо-ставки вниз :(
Ощад дает те же 0,5% на моб. сбер. со свободным доступом, а не с заморозкой на 3 мес.
как у алки :|
А просто депо при открытии онлайн 1,5%
пока не начнут выносить, такая тенденция и будет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:31

  omb написав:
  Kalgan написав:Валютные депо-ставки вниз :(
Ощад дает те же 0,5% на моб. сбер. со свободным доступом, а не с заморозкой на 3 мес.
как у алки :|
А просто депо при открытии онлайн 1,5%
пока не начнут выносить, такая тенденция и будет

Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:38

Re: Альфа-Банк

Справді, знайшов: https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -osib-2193

Файл качає від 19/06/2020, хоча самі ставки наче з 23/06/2020 падають...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 10.12.07
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:41

Re: Альфа-Банк

  omb написав:пока не начнут выносить, такая тенденция и будет

За даром, я могу и в укрсибе подержать. К нему доверия как-то больше ))
Давно думал открыть депо в ощаде, но отзывы всегда останавливали :mrgreen:
Но видимо придется и с ощАдом подружиться, раз алке валюта не нужна совсем :roll:
  kreuz написав:Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...

с 23.06.2020
На сайте. Наше издательство --> Сообщения банка (новости для клиентов)
https://alfabank.ua/ru/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2193

Кто подскажет, кроме ощАда в каком банке можно хранить валюту хотя бы под те же жалкие ощадовские 1,5% ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 19:43

  Kalgan написав:Кто подскажет, кроме ощАда в каком банке можно хранить валюту хотя бы под те же жалкие ощадовские 1,5% ?

Доллар в Конкорде под 3% на текущем и 3.25+ на срочных.
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  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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