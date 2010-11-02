Enter511 написав:Здравствуйте, подскажите следующую тему, у меня был карточный пакет Ultra, цена 20 грн в месяц + 8 грн за СМС-информирование, он закончился, теперь появился пакет White - там цены вроде 25 грн месяц + 25 грн за СМС-информирование (либо другие способы доставки сообщений), правильно понимаю?
за смс повiдомлення можна нiчого не платити якщо у вас сучасний телефон. Просто требе перемкнути налаштування з смс на пуш повiдомлення. Абонплату також можна не платитт якщо активно використовувати картку для розрахункiв за товари або занести до банку кошти на депозит. А так вiрно, якщо нiчого не робити, то треба платити бiльше
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Kalgan написав:Валютные депо-ставки вниз Ощад дает те же 0,5% на моб. сбер. со свободным доступом, а не с заморозкой на 3 мес. как у алки А просто депо при открытии онлайн 1,5%
пока не начнут выносить, такая тенденция и будет
Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Файл качає від 19/06/2020, хоча самі ставки наче з 23/06/2020 падають...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
omb написав:пока не начнут выносить, такая тенденция и будет
За даром, я могу и в укрсибе подержать. К нему доверия как-то больше )) Давно думал открыть депо в ощаде, но отзывы всегда останавливали Но видимо придется и с ощАдом подружиться, раз алке валюта не нужна совсем
kreuz написав:Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...