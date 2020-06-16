Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2020 20:58
Kalgan написав: omb написав:
пока не начнут выносить, такая тенденция и будет
За даром, я могу и в укрсибе подержать. К нему доверия как-то больше ))
Давно думал открыть депо в ощаде, но отзывы всегда останавливали
Но видимо придется и с ощАдом подружиться, раз алке валюта не нужна совсем
kreuz написав:
Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...
с 23.06.2020
На сайте. Наше издательство --> Сообщения банка (новости для клиентов)
https://alfabank.ua/ru/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2193
Кто подскажет, кроме ощАда в каком банке можно хранить валюту хотя бы под те же жалкие ощадовские 1,5% ?
просмотрите на Укрэксимбанк, там сейчас самые высокие ставки по долларам среди госбанков и не только
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:27
greenozon написав:
я для трекінгу депо-портфелю використовую одну з найкращих програм, яку написав колега із даного форуму - "Менеджер-депозитів"
А що це за програмка і де її знайти ?
1finanсier
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