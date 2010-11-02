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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8681868286838684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:58

  Kalgan написав:
  omb написав:пока не начнут выносить, такая тенденция и будет

За даром, я могу и в укрсибе подержать. К нему доверия как-то больше ))
Давно думал открыть депо в ощаде, но отзывы всегда останавливали :mrgreen:
Но видимо придется и с ощАдом подружиться, раз алке валюта не нужна совсем :roll:
  kreuz написав:Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...

с 23.06.2020
На сайте. Наше издательство --> Сообщения банка (новости для клиентов)
https://alfabank.ua/ru/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2193

Кто подскажет, кроме ощАда в каком банке можно хранить валюту хотя бы под те же жалкие ощадовские 1,5% ?

просмотрите на Укрэксимбанк, там сейчас самые высокие ставки по долларам среди госбанков и не только
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:27

  greenozon написав:я для трекінгу депо-портфелю використовую одну з найкращих програм, яку написав колега із даного форуму - "Менеджер-депозитів"

А що це за програмка і де її знайти ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:20

  1finanсier написав:
  greenozon написав:я для трекінгу депо-портфелю використовую одну з найкращих програм, яку написав колега із даного форуму - "Менеджер-депозитів"

А що це за програмка і де її знайти ?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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