omb написав:пока не начнут выносить, такая тенденция и будет
За даром, я могу и в укрсибе подержать. К нему доверия как-то больше )) Давно думал открыть депо в ощаде, но отзывы всегда останавливали Но видимо придется и с ощАдом подружиться, раз алке валюта не нужна совсем
kreuz написав:Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...
Питання до офіційного представника: РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн. У попередній РД такого платежу у мене не було. ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку? Підкажіть будь-ласка!
joik написав:Питання до офіційного представника: РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн. У попередній РД такого платежу у мене не було. ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку? Підкажіть будь-ласка!
joik, доброго дня. Страхуваня від нещасних випадків йде як додаткова послуга при оформленні картки. Списання проходять тільки якщо на РД є заборгованість. Раніше заборгованість у вас була вчасно погашена, тому і списань не було.
joik написав:Питання до офіційного представника: РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн. У попередній РД такого платежу у мене не було. ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку? Підкажіть будь-ласка!
joik, доброго дня. Страхуваня від нещасних випадків йде як додаткова послуга при оформленні картки. Списання проходять тільки якщо на РД є заборгованість. Раніше заборгованість у вас була вчасно погашена, тому і списань не було.
Дякую, так заборгованість на РД була, а ще скажіть як ця сума страховки вираховується, це якись відсоток?
joik написав:Питання до офіційного представника: РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн. У попередній РД такого платежу у мене не було. ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку? Підкажіть будь-ласка!
joik, доброго дня. Страхуваня від нещасних випадків йде як додаткова послуга при оформленні картки. Списання проходять тільки якщо на РД є заборгованість. Раніше заборгованість у вас була вчасно погашена, тому і списань не було.
Дякую, так заборгованість на РД була, а ще скажіть як ця сума страховки вираховується, це якись відсоток?
Alien написав: за смс повiдомлення можна нiчого не платити якщо у вас сучасний телефон. Просто требе перемкнути налаштування з смс на пуш повiдомлення. Абонплату також можна не платитт якщо активно використовувати картку для розрахункiв за товари або занести до банку кошти на депозит. А так вiрно, якщо нiчого не робити, то треба платити бiльше
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Пуш работает, только когда подключен интернет? Смс-ки приходят все время, а вот объявления от магазинов, допустим, только когда включаю интернет на телефоне. Ну и когда покупаю, допустим, в Сильпо - тогда уведомление об оплате и смс, и в вайбере приходит. Причем иногда оба, иногда только одно ).
Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Пуш работает, только когда подключен интернет? Смс-ки приходят все время, а вот объявления от магазинов, допустим, только когда включаю интернет на телефоне. Ну и когда покупаю, допустим, в Сильпо - тогда уведомление об оплате и смс, и в вайбере приходит. Причем иногда оба, иногда только одно ).
Да, технология пуш без интернета не работает.
Сначала банк пытается вам отправить пуш, если не получилось (нет интернета и т.п.) - пытается отправить в вайбер, затем в смс. Когда что-то идет не так, можете получить сообщения в несколько каналов сразу
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4 написав:Да, технология пуш без интернета не работает.
Сначала банк пытается вам отправить пуш, если не получилось (нет интернета и т.п.) - пытается отправить в вайбер, затем в смс. Когда что-то идет не так, можете получить сообщения в несколько каналов сразу