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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8681868286838684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:58

  Kalgan написав:
  omb написав:пока не начнут выносить, такая тенденция и будет

За даром, я могу и в укрсибе подержать. К нему доверия как-то больше ))
Давно думал открыть депо в ощаде, но отзывы всегда останавливали :mrgreen:
Но видимо придется и с ощАдом подружиться, раз алке валюта не нужна совсем :roll:
  kreuz написав:Колеги, а де це ви побачили зниження? Наче після 02/06/2020 ставки не змінювалися. В додатку також наче...

с 23.06.2020
На сайте. Наше издательство --> Сообщения банка (новости для клиентов)
https://alfabank.ua/ru/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2193

Кто подскажет, кроме ощАда в каком банке можно хранить валюту хотя бы под те же жалкие ощадовские 1,5% ?

просмотрите на Укрэксимбанк, там сейчас самые высокие ставки по долларам среди госбанков и не только
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:27

  greenozon написав:я для трекінгу депо-портфелю використовую одну з найкращих програм, яку написав колега із даного форуму - "Менеджер-депозитів"

А що це за програмка і де її знайти ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:20

  1finanсier написав:
  greenozon написав:я для трекінгу депо-портфелю використовую одну з найкращих програм, яку написав колега із даного форуму - "Менеджер-депозитів"

А що це за програмка і де її знайти ?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:03

Питання до офіційного представника:
РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн.
У попередній РД такого платежу у мене не було.
ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку?
Підкажіть будь-ласка!
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:20

  joik написав:Питання до офіційного представника:
РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн.
У попередній РД такого платежу у мене не було.
ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку?
Підкажіть будь-ласка!

joik, доброго дня. Страхуваня від нещасних випадків йде як додаткова послуга при оформленні картки. Списання проходять тільки якщо на РД є заборгованість. Раніше заборгованість у вас була вчасно погашена, тому і списань не було.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:45

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Питання до офіційного представника:
РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн.
У попередній РД такого платежу у мене не було.
ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку?
Підкажіть будь-ласка!

joik, доброго дня. Страхуваня від нещасних випадків йде як додаткова послуга при оформленні картки. Списання проходять тільки якщо на РД є заборгованість. Раніше заборгованість у вас була вчасно погашена, тому і списань не було.


Дякую, так заборгованість на РД була, а ще скажіть як ця сума страховки вираховується, це якись відсоток?
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:49

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Питання до офіційного представника:
РД закінчилось 15.06. із виписки з МАБ зявився новий вид платежу: щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку у розмірі 177, 21 грн.
У попередній РД такого платежу у мене не було.
ЦЕ щось нове, можливо пропустив на форумі чи у офіційних повідомлення банку?
Підкажіть будь-ласка!

joik, доброго дня. Страхуваня від нещасних випадків йде як додаткова послуга при оформленні картки. Списання проходять тільки якщо на РД є заборгованість. Раніше заборгованість у вас була вчасно погашена, тому і списань не було.


Дякую, так заборгованість на РД була, а ще скажіть як ця сума страховки вираховується, це якись відсоток?

1% від суми заборгованості на РД.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:56

  Alien написав: за смс повiдомлення можна нiчого не платити якщо у вас сучасний телефон. Просто требе перемкнути налаштування з смс на пуш повiдомлення. Абонплату також можна не платитт якщо активно використовувати картку для розрахункiв за товари або занести до банку кошти на депозит. А так вiрно, якщо нiчого не робити, то треба платити бiльше :(


Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Пуш работает, только когда подключен интернет? Смс-ки приходят все время, а вот объявления от магазинов, допустим, только когда включаю интернет на телефоне.
Ну и когда покупаю, допустим, в Сильпо - тогда уведомление об оплате и смс, и в вайбере приходит. Причем иногда оба, иногда только одно ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:00

  Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Пуш работает, только когда подключен интернет? Смс-ки приходят все время, а вот объявления от магазинов, допустим, только когда включаю интернет на телефоне.
Ну и когда покупаю, допустим, в Сильпо - тогда уведомление об оплате и смс, и в вайбере приходит. Причем иногда оба, иногда только одно ).

Да, технология пуш без интернета не работает.

Сначала банк пытается вам отправить пуш, если не получилось (нет интернета и т.п.) - пытается отправить в вайбер, затем в смс.
Когда что-то идет не так, можете получить сообщения в несколько каналов сразу :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:05

  ramzes4 написав:Да, технология пуш без интернета не работает.

Сначала банк пытается вам отправить пуш, если не получилось (нет интернета и т.п.) - пытается отправить в вайбер, затем в смс.
Когда что-то идет не так, можете получить сообщения в несколько каналов сразу :)



Спасибо ).
Hella
 
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