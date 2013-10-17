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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8682868386848685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:58

Re: Альфа-Банк

  joik написав:щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку

если вам страховка не нужна, вы можете ее отключить
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:03

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.
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Повідомлень: 481
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  #<1 ... 8682868386848685
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