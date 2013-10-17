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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8682868386848685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:58

Re: Альфа-Банк

  joik написав:щомісячна комісія за страховий пакет від нещасного випадку

если вам страховка не нужна, вы можете ее отключить
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:03

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:09

  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.

Сегодняшние на 95% проведутся 19го
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:16

  WachtAmRhein написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.

Сегодняшние на 95% проведутся 19го

То есть 19го они войдут в общую задолженность и мне нужно будет вносить средства с этими суммами? Даже если я сделаю покупку в послеоперационное время, напр.после 19-00?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:28

  _PORT_UA написав:
  WachtAmRhein написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.

Сегодняшние на 95% проведутся 19го

То есть 19го они войдут в общую задолженность и мне нужно будет вносить средства с этими суммами? Даже если я сделаю покупку в послеоперационное время, напр.после 19-00?

послеоперационное потому так и называется, что операции по платежам начнут своё течение со следующего операционного дня. Тоесть будет считаться, что вы проводите операцию 18.
Такой платёж вряд ли спишется раньше 20
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:21

Ув.Stringer ,то есть если я по Кредитке оплачиваю 17го числа до 18-00 в торгово-сервисной сети,то операция в выписке будет авторизована 17м числом,а проведется 19м.Если же 17го числа после 18-00 прошла операция по ПОСу,то фактически она авторизуется 18м, а проведется 20м?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:26

_PORT_UA в 95% случаев из 100 - да. Но всегда что-то может пойти не так. Я к примеру когда платил в воскресенье после 18-00 (имея РДв понедельник) был уверен, что сумма раньше вторника по счету не проведется. А она сволочь провелась в 10 утра следующего дня. В РД. То есть от момента авторизации до проведения по счету ушло менее 16 часов и пришлось срочно все переводить в рассрочку. Жизнь ускоряется. Скорость прохождения платежей тоже. Так что будьте морально готовы, что Ваша сумма может провестись и раньше чем Вы рассчитываете. И имейте в запасе "план Б" на этот случай
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:41

  _PORT_UA написав:Ув.Stringer ,то есть если я по Кредитке оплачиваю 17го числа до 18-00 в торгово-сервисной сети,то операция в выписке будет авторизована 17м числом,а проведется 19м.Если же 17го числа после 18-00 прошла операция по ПОСу,то фактически она авторизуется 18м, а проведется 20м?

В этом правиле, как справедливо отметил Фламнго, есть исключения. У меня к примеру, пару раз по картам разных банков, метро списал покупки на следующий день. Правда оба случаи были в предпоследний рабочий день месяца.
Тоесть гарантировать вам это никто не может
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:45

Re: Альфа-Банк

Уважаемая представитель банка!
Пришла СМС следующего содержания:
Надаємо можливість разово пропустити щомісячний платіж по кредитній карті ****. Подавати запит не треба!
Контролюйте стан рахунку в додатку.

Вопрос, это я могу оплатить ОМП и не гасить всю задолженность по КК и никаких просрочек банк не насчитает, кроме 60 гривен по тарифу Максимум? Или что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water
 
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