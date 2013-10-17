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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:58
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:03
Re: Альфа-Банк
Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:09
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:16
То есть 19го они войдут в общую задолженность и мне нужно будет вносить средства с этими суммами? Даже если я сделаю покупку в послеоперационное время, напр.после 19-00?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:28
послеоперационное потому так и называется, что операции по платежам начнут своё течение со следующего операционного дня. Тоесть будет считаться, что вы проводите операцию 18.
Такой платёж вряд ли спишется раньше 20
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:21
Ув.Stringer ,то есть если я по Кредитке оплачиваю 17го числа до 18-00 в торгово-сервисной сети,то операция в выписке будет авторизована 17м числом,а проведется 19м.Если же 17го числа после 18-00 прошла операция по ПОСу,то фактически она авторизуется 18м, а проведется 20м?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:26
_PORT_UA в 95% случаев из 100 - да. Но всегда что-то может пойти не так. Я к примеру когда платил в воскресенье после 18-00 (имея РДв понедельник) был уверен, что сумма раньше вторника по счету не проведется. А она сволочь провелась в 10 утра следующего дня. В РД. То есть от момента авторизации до проведения по счету ушло менее 16 часов и пришлось срочно все переводить в рассрочку. Жизнь ускоряется. Скорость прохождения платежей тоже. Так что будьте морально готовы, что Ваша сумма может провестись и раньше чем Вы рассчитываете. И имейте в запасе "план Б" на этот случай
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:41
В этом правиле, как справедливо отметил Фламнго, есть исключения. У меня к примеру, пару раз по картам разных банков, метро списал покупки на следующий день. Правда оба случаи были в предпоследний рабочий день месяца.
Тоесть гарантировать вам это никто не может
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:45
Re: Альфа-Банк
Уважаемая представитель банка!
Пришла СМС следующего содержания:
Надаємо можливість разово пропустити щомісячний платіж по кредитній карті ****. Подавати запит не треба!
Контролюйте стан рахунку в додатку.
Вопрос, это я могу оплатить ОМП и не гасить всю задолженность по КК и никаких просрочек банк не насчитает, кроме 60 гривен по тарифу Максимум? Или что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
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