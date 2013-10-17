Додано: Сер 17 чер, 2020 13:03

Добрый день. Друзья подскажите по памяти, на который день Альфа проводит операции по Еве/Простору? На 2 или 3й? Почему спрашиваю, РД 19 число и не знаю сегодняшние операции проведутся до 19го или уже после.

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