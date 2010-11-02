|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57
Alfa_Bank написав: Water написав:
что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.
Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1616
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59
Water написав: Alfa_Bank написав: Water написав:
что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.
Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
Это значит, что вы можете бесплатно вылететь из льготного периода
Востаннє редагувалось Stringer
в Сер 17 чер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11263
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 1574 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:00
Water написав: Alfa_Bank написав: Water написав:
что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.
Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
Будет РКО + % за пользование кредитом по обычной ставке. Но не будет штрафа, если ОМП не будет внесен.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8859
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:08
Alfa_Bank написав:
Будет РКО + % за пользование кредитом по обычной ставке. Но не будет штрафа, если ОМП не будет внесен.
Спасибо за разъяснение. Такой хоккей нам не нужен.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1616
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:15
Water
ну так это за границей банки делают "кредитные каникулы" чтобы людям помочь в сложной ситуации. А у нас, чтобы помочь себе, потому как банки считают что им сложнее и деньги им нужнее
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4609
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 1031 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6941
|1593791
|
|
|63
|252408
|
Сер 17 чер, 2020 17:12
esaul
|
|6903
|888581
|
Сер 17 чер, 2020 17:10
ruvex
|