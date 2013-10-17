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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57
Alfa_Bank написав: Water написав:
что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.
Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59
Water написав: Alfa_Bank написав: Water написав:
что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.
Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
Это значит, что вы можете бесплатно вылететь из льготного периода
Востаннє редагувалось Stringer
в Сер 17 чер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:00
Water написав: Alfa_Bank написав: Water написав:
что банк имеет в виду под щомісячний платіж?
Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.
Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
Будет РКО + % за пользование кредитом по обычной ставке. Но не будет штрафа, если ОМП не будет внесен.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:08
Alfa_Bank написав:
Будет РКО + % за пользование кредитом по обычной ставке. Но не будет штрафа, если ОМП не будет внесен.
Спасибо за разъяснение. Такой хоккей нам не нужен.
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Water
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:15
Water
ну так это за границей банки делают "кредитные каникулы" чтобы людям помочь в сложной ситуации. А у нас, чтобы помочь себе, потому как банки считают что им сложнее и деньги им нужнее
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:39
stryzhko написав:
...0,5% за розрахунки в інеті таки нараховують вибірково хоч десь за Gpay чи таких позитивних кейсів ще не виявлено?
Ось тільки що зробив оплату в мобільному додатку Rozetka (продавець Розетка) з використанням оплати через Gpay (при оплаті відкрився додаток Google Pay, в якому обрав карту для оплати). У мобільному додатку Alfa-Bank операція пройшла з MCC 5399, к розділі Cash'U за цю оплату нарахували 0,5 % і занесли її до категорії "маркетплейс".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:53
MASolomko написав: Ось тільки що зробив оплату в мобільному додатку Rozetka (продавець Розетка) з використанням оплати через Gpay (при оплаті відкрився додаток Google Pay, в якому обрав карту для оплати). У мобільному додатку Alfa-Bank операція пройшла з MCC 5399, к розділі Cash'U за цю оплату нарахували 0,5 % і занесли її до категорії "маркетплейс".
О, це вже цікаво. Наче все проходило аналогічно, за винятком нарахування 0,5%. Дивно, при оплаті в оффлайн мережі смартом 0,5% нараховують, а в онлайні щось не фуричить. В додатку Gpay покупка з Розетки теж відображається з відміткою, що провелася через віртуальний номер?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:01
stryzhko написав:
В додатку Gpay покупка з Розетки теж відображається з відміткою, що провелася через віртуальний номер?
У додатку Gpay ця операція не відобразилася. Можливо через те, що Rozetka зробила передавторизацію? Ну почекаємо отримання замовлення на пошті
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:48
MASolomko написав:У додатку Gpay ця операція не відобразилася.
Тепер ще цікавіше. Переглянув транзакції в Gpay по своїй карті і помітив, що одні покупки проходять з використанням токену, а деякі, якщо правильно розумію з використанням фізичного номеру. Від чого залежить так і не зрозумів. Спробую видалити і заново додати через додаток Gpay. Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
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