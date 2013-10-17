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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8683868486858686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:57

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:что банк имеет в виду под щомісячний платіж?

Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.

Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:
  Water написав:что банк имеет в виду под щомісячний платіж?

Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.

Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?

Это значит, что вы можете бесплатно вылететь из льготного периода
Востаннє редагувалось Stringer в Сер 17 чер, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:00

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:
  Water написав:что банк имеет в виду под щомісячний платіж?

Water, добрый день. Это значит, что вы можете не вносить ОМП. Но если нужно быть в ЛП или не хотите оплачивать 60 грн. РКО, нужно вносить сумму для ЛП или весь долг соответственно.

Т.е. можно даже не гасить ОМП и банк насчитает всего-лишь 60 грн. РКО или будут насчитаны и % за пользование кредитом?

Будет РКО + % за пользование кредитом по обычной ставке. Но не будет штрафа, если ОМП не будет внесен.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:08

  Alfa_Bank написав:Будет РКО + % за пользование кредитом по обычной ставке. Но не будет штрафа, если ОМП не будет внесен.

Спасибо за разъяснение. Такой хоккей нам не нужен.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:15

Water ну так это за границей банки делают "кредитные каникулы" чтобы людям помочь в сложной ситуации. А у нас, чтобы помочь себе, потому как банки считают что им сложнее и деньги им нужнее :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:39

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:...0,5% за розрахунки в інеті таки нараховують вибірково хоч десь за Gpay чи таких позитивних кейсів ще не виявлено?
Ось тільки що зробив оплату в мобільному додатку Rozetka (продавець Розетка) з використанням оплати через Gpay (при оплаті відкрився додаток Google Pay, в якому обрав карту для оплати). У мобільному додатку Alfa-Bank операція пройшла з MCC 5399, к розділі Cash'U за цю оплату нарахували 0,5 % і занесли її до категорії "маркетплейс".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:53

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав: Ось тільки що зробив оплату в мобільному додатку Rozetka (продавець Розетка) з використанням оплати через Gpay (при оплаті відкрився додаток Google Pay, в якому обрав карту для оплати). У мобільному додатку Alfa-Bank операція пройшла з MCC 5399, к розділі Cash'U за цю оплату нарахували 0,5 % і занесли її до категорії "маркетплейс".

О, це вже цікаво. Наче все проходило аналогічно, за винятком нарахування 0,5%. Дивно, при оплаті в оффлайн мережі смартом 0,5% нараховують, а в онлайні щось не фуричить. В додатку Gpay покупка з Розетки теж відображається з відміткою, що провелася через віртуальний номер?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:01

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:В додатку Gpay покупка з Розетки теж відображається з відміткою, що провелася через віртуальний номер?
У додатку Gpay ця операція не відобразилася. Можливо через те, що Rozetka зробила передавторизацію? Ну почекаємо отримання замовлення на пошті :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:48

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:У додатку Gpay ця операція не відобразилася.

Тепер ще цікавіше. Переглянув транзакції в Gpay по своїй карті і помітив, що одні покупки проходять з використанням токену, а деякі, якщо правильно розумію з використанням фізичного номеру. Від чого залежить так і не зрозумів. Спробую видалити і заново додати через додаток Gpay. Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 00:27

Re: Альфа-Банк

добрый вечер! можно ли как-то узнать кроме похода в отделение, готов ли новый пакет? дозвониться не всегда выходит, чату доступна эта информация?
Arien
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