stryzhko написав:Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
Я такое видел только в выписке по счёту УкрСиббанка.
Я не видел, чтобы Альфа такое отображала.
Alfa_Bank, вот вы с 1 мая обновили условия начисления базового кешбека (начисляется при оплате токеном), но ни в выписке мобильного приложения, ни в МАБ никак не отобразили какие операции проходят через какой канал (пластик: магнитка/чип, пластик бесконтакт, токен, интернет). Подумайте над этой реализацией
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
stryzhko написав:Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
Я такое видел только в выписке по счёту УкрСиббанка.
Я не видел, чтобы Альфа такое отображала.
Alfa_Bank, вот вы с 1 мая обновили условия начисления базового кешбека (начисляется при оплате токеном), но ни в выписке мобильного приложения, ни в МАБ никак не отобразили какие операции проходят через какой канал (пластик: магнитка/чип, пластик бесконтакт, токен, интернет). Подумайте над этой реализацией
MASolomko, добрый день. Подумаем. Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.