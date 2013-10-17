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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8684868586868687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 06:58

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
Я такое видел только в выписке по счёту УкрСиббанка.

Я не видел, чтобы Альфа такое отображала.

Alfa_Bank, вот вы с 1 мая обновили условия начисления базового кешбека (начисляется при оплате токеном), но ни в выписке мобильного приложения, ни в МАБ никак не отобразили какие операции проходят через какой канал (пластик: магнитка/чип, пластик бесконтакт, токен, интернет). Подумайте над этой реализацией ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:31

  Arien написав:добрый вечер! можно ли как-то узнать кроме похода в отделение, готов ли новый пакет? дозвониться не всегда выходит, чату доступна эта информация?

Arien, добрый день. В чате можно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:36

  MASolomko написав:
  stryzhko написав:Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
Я такое видел только в выписке по счёту УкрСиббанка.

Я не видел, чтобы Альфа такое отображала.

Alfa_Bank, вот вы с 1 мая обновили условия начисления базового кешбека (начисляется при оплате токеном), но ни в выписке мобильного приложения, ни в МАБ никак не отобразили какие операции проходят через какой канал (пластик: магнитка/чип, пластик бесконтакт, токен, интернет). Подумайте над этой реализацией ;)

MASolomko, добрый день. Подумаем. Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:56

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав: Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.

Як завжди, розвеселили у вашому чаті.)) По операціям, які мене цікавили інформацію чи були вони здійснені з допомогою віртуального рахунку(токену) відповідь нададуть 23.06.20. Якщо буде у Вас вільна хвилинка, може підкажете, де їм її швидше знайти
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:18

Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...

P.S. "Надходження готiвки за ПК..."
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:21

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав: Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.

Як завжди, розвеселили у вашому чаті.)) По операціям, які мене цікавили інформацію чи були вони здійснені з допомогою віртуального рахунку(токену) відповідь нададуть 23.06.20. Якщо буде у Вас вільна хвилинка, може підкажете, де їм її швидше знайти

stryzhko, доброго дня. В роботі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:37

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...

P.S. "Надходження готiвки за ПК..."

Vorlon, добрый день. Уточняю.
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  #<1 ... 8684868586868687
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