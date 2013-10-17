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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8685868686878688>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 06:58

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
Я такое видел только в выписке по счёту УкрСиббанка.

Я не видел, чтобы Альфа такое отображала.

Alfa_Bank, вот вы с 1 мая обновили условия начисления базового кешбека (начисляется при оплате токеном), но ни в выписке мобильного приложения, ни в МАБ никак не отобразили какие операции проходят через какой канал (пластик: магнитка/чип, пластик бесконтакт, токен, интернет). Подумайте над этой реализацией ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:31

  Arien написав:добрый вечер! можно ли как-то узнать кроме похода в отделение, готов ли новый пакет? дозвониться не всегда выходит, чату доступна эта информация?

Arien, добрый день. В чате можно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:36

  MASolomko написав:
  stryzhko написав:Чи можна у виписці Альфи відрізнити оплати через токен від звичайних чи лише через теплу лінію?
Я такое видел только в выписке по счёту УкрСиббанка.

Я не видел, чтобы Альфа такое отображала.

Alfa_Bank, вот вы с 1 мая обновили условия начисления базового кешбека (начисляется при оплате токеном), но ни в выписке мобильного приложения, ни в МАБ никак не отобразили какие операции проходят через какой канал (пластик: магнитка/чип, пластик бесконтакт, токен, интернет). Подумайте над этой реализацией ;)

MASolomko, добрый день. Подумаем. Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:56

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав: Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.

Як завжди, розвеселили у вашому чаті.)) По операціям, які мене цікавили інформацію чи були вони здійснені з допомогою віртуального рахунку(токену) відповідь нададуть 23.06.20. Якщо буде у Вас вільна хвилинка, може підкажете, де їм її швидше знайти
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:18

Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...

P.S. "Надходження готiвки за ПК..."
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:21

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав: Информацию может подсказать горячая линия, если нужно.

Як завжди, розвеселили у вашому чаті.)) По операціям, які мене цікавили інформацію чи були вони здійснені з допомогою віртуального рахунку(токену) відповідь нададуть 23.06.20. Якщо буде у Вас вільна хвилинка, може підкажете, де їм її швидше знайти

stryzhko, доброго дня. В роботі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:37

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...

P.S. "Надходження готiвки за ПК..."

Vorlon, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:49

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...

P.S. "Надходження готiвки за ПК..."

Vorlon, добрый день. Уточняю.


1) Кредитная карта "Все просто" отсутствует на странице с тарифами https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3

Добавьте пожалуйста информацию на данную страницу.

2)Кредитная карта «Гроші+» - это новый продукт?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:54

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...

P.S. "Надходження готiвки за ПК..."

Vorlon, добрый день. Уточняю.


1) Кредитная карта "Все просто" отсутствует на странице с тарифами https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3

Добавьте пожалуйста информацию на данную страницу.

2)Кредитная карта «Гроші+» - это новый продукт?

Kevin, добрый день.
1) В работе.
2) "Гроші +" оформляется при выдаче денежного кредита в точках кредитования Simple Money с июля 2019 года.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:01

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Simple Money


2) Т.е. данная карта может быть 4 кредитной картой при наличии 3 кредитных карт у клиента банка в случае оформления кредита в данной точке?
Kevin
 
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