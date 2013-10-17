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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:10
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
Simple Money
2) Т.е. данная карта может быть 4 кредитной картой при наличии 3 кредитных карт у клиента банка в случае оформления кредита в данной точке?
Интересный вопрос) Уточняю.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:18
Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом
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