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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8685868686878688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:10

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Simple Money


2) Т.е. данная карта может быть 4 кредитной картой при наличии 3 кредитных карт у клиента банка в случае оформления кредита в данной точке?

Интересный вопрос) Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:18

1) Кредитная карта "Все просто" отсутствует на странице с тарифами https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3

Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:33

  Kalgan написав:
1) Кредитная карта "Все просто" отсутствует на странице с тарифами https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3

Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом :mrgreen:

ну не все тарифы читают :mrgreen:
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:34

  Kalgan написав:
1) Кредитная карта "Все просто" отсутствует на странице с тарифами https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3

Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом :mrgreen:

.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 18 чер, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:4%


В тарифах "Все просто" на странице карты - 4 % min 20 грн:

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage
https://alfabank.ua/storage/editor/file ... tarifi.pdf
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:14

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:4%


В тарифах "Все просто" на странице карты - 4 % min 20 грн:

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... tcardsPage
https://alfabank.ua/storage/editor/file ... tarifi.pdf

Сори, моя ошибка. Подумала о Гроші+. Спасибо, что исправили!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:36

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Гроші+


Гроші+ - 1,5% за собственные средства.
Kevin
 
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З нами з: 24.09.16
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