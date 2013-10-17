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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:10
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
Simple Money
2) Т.е. данная карта может быть 4 кредитной картой при наличии 3 кредитных карт у клиента банка в случае оформления кредита в данной точке?
Интересный вопрос) Уточняю.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:18
Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:34
Kalgan написав:
Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом
.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 18 чер, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:14
Сори, моя ошибка. Подумала о Гроші+. Спасибо, что исправили!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:36
Alfa_Bank написав:
Гроші+
Гроші+ - 1,5% за собственные средства.
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Kevin
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