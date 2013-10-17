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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:10
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
Simple Money
2) Т.е. данная карта может быть 4 кредитной картой при наличии 3 кредитных карт у клиента банка в случае оформления кредита в данной точке?
Интересный вопрос) Уточняю.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:18
Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:34
Kalgan написав:
Интересно, кто то этой картой вообще пользуется ? с таким то тарифом
.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 18 чер, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:14
Сори, моя ошибка. Подумала о Гроші+. Спасибо, что исправили!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:36
Alfa_Bank написав:
Гроші+
Гроші+ - 1,5% за собственные средства.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:05
Vorlon написав:Alfa_Bank
А какой регламент списания 30 грн. при пополнении пакетной карты в кассе на сумму 4000 грн. или меньше? Мне вчера так пополнили, но списания не вижу...
P.S. "Надходження готiвки за ПК..."
В момент проведения операции по счёту.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:06
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
Гроші+
Гроші+ - 1,5% за собственные средства.
Хм... Да, на сайте 1.5%. Нужно уточнить. Спасибо.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:07
Что уже в МАБе опять ломают?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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