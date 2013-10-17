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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8686868786888689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:12

Alfa_Bank
Почему не работает ни МАБ ни мобайл
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:13

  cdj2 написав:Что уже в МАБе опять ломают?

В Приложение тоже нельзя зайти, хотя со страницы МАБ отсылает туда. И сие чудо длится уже, как минимум, час...
Официальный представитель, когда наладят?
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:19

Re: Альфа-Банк

У меня с 10 утра глючило. Сейчас померло.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:52

  cdj2 написав:Что уже в МАБе опять ломают?

cdj2, добрый день. Уже работаем над устранением.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:53

  velvet написав:Alfa_Bank
Почему не работает ни МАБ ни мобайл

velvet, добрый день. Уже работаем над исправлением.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8871
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:54

  Annet_ написав:
  cdj2 написав:Что уже в МАБе опять ломают?

В Приложение тоже нельзя зайти, хотя со страницы МАБ отсылает туда. И сие чудо длится уже, как минимум, час...
Официальный представитель, когда наладят?

Annet_, добрый день. Уже работаем над исправлением. По срокам пока не могу подсказать.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8871
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:59

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:
  cdj2 написав:Что уже в МАБе опять ломают?

В Приложение тоже нельзя зайти, хотя со страницы МАБ отсылает туда. И сие чудо длится уже, как минимум, час...
Официальный представитель, когда наладят?

Annet_, добрый день. Уже работаем над исправлением. По срокам пока не могу подсказать.

у меня мобайл уже работает
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:03

Re: Альфа-Банк

Вже виправили, принаймі зайти і переказ між своїми вдалось
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chipmunk
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